JONATHAN CECOTTO FESTEJÓ EN EL PODIO CATALÁN

El piloto venezolano Jonathan Cecotto finalizó en la tercera posición en la tercera fecha del Lamborghini Super Trofeo Europa, competencia disputada el domingo en el Circuit de Cataluña, en Barcelona, España, brindándole a la novel escudería GSM Racing el segundo podio de la campaña junto a su compañero, el estadounidense Patrick Liddy.

El joven Jonathan Cecotto volvió a cuajar otra gran actuación en la serie Lamborghini en la máxima división Pro, al culminar cuarto en la prueba de apertura celebrada el sábado, mientras el domingo fue el encargado de completar el segundo turno de manejo, serie en la que aseguró el escalón más bajo de la premiación en los compases finales, éxito que aseguró la formación Oregon Team, compuesta por la dupla franco-italiana Dorian Boccolacci-Kevin Gilardoni.

Durante la manga sabatina que se desarrolló en condiciones de pista mojada, Jonathan Cecotto fue el encargado de iniciarla y efectuó una gran remontada que le permitió incluso asumir la vanguardia del pelotón, si bien tras la detención obligatoria para cederle el volante a su coequipero, tuvo que conformarse con arribar en la cuarta plaza absoluta. El triunfo correspondió a Dorian Boccolaci y Kevin Gilardoni, al capitalizar una penalización de 3 segundos que recibió la pareja Patrick Kujala-Dean Stoneman.

“Pese al poco tiempo que tuvo en pista antes de las carreras, Jonathan tuvo otro buen fin de semana en el Super Trofeo Lamborghini – indicó su padre, Johnny Cecotto – La puesta a punto de estos autos no es sencilla, de allí que tanto el haber marcado el tercer tiempo de clasificación como el haber liderado en la carrera del sábado en condiciones de piso mojado fue algo estupendo. Dos semanas antes, la mayoría de los equipos estuvo en Barcelona completando un par de días de entrenamientos e incluso el jueves también contaron con 4 horas de prácticas adicionales en las que ni Johnny ni Patrick (Liddy) tomaron parte”.

A diferencia del resto de los equipos que tuvieron oportunidad de probar en el trazado catalán durante los días previos a la competencia, la debutante formación GSM Racing con base en Montecarlo, entró en la pista el viernes antes de la clasificación, por lo que tanto Cecotto como Liddy tuvieron apenas media hora cada uno para para trabajar en el Lamborghini Huracán de 650 caballos de fuerza, pero a pesar del poco tiempo disponible, consiguieron un buen desempeño en los entrenamientos oficiales, al apuntarse el tercer tiempo en la formación de largada, registro obtenido por Jonathan Cecotto.

Cumplidas tres de las cinco fechas del calendario, Cecotto y Liddy acumulan 40 puntos que los colocan en la quinta posición en la tabla de la categoría Pro, igualados con la pareja Lewandosky-Basz, mientras al tope de la clasificación se ubica Dean Stoneman con 58 unidades.

La cuarta ronda del certamen europeo de la serie Super Trofeo Lamborghini se disputará en dos semanas, el 23 y 24 de octubre en el tradicional circuito belga de Spa Francorchamps.

