JONATHAN CECOTTO FUE UN COLOSO EN LA FINAL MUNDIAL LAMBORGHINI

El venezolano Jonathan Cecotto se convirtió en una de las figuras estelares en la última carrera de la Final Mundial del Lamborghini Super Trofeo que se disputó este domingo en el trazado español de Jerez de la Frontera, al culminar en el segundo lugar, resultado que le permitió a su compañero danés Frederick Schandoorff alcanzar el ansiado título de la categoría.

Luego de obtener una dramática victoria en la prueba de apertura disputada el sábado, la pareja Cecotto-Schandoorff buscaba asegurar la ventaja en la tabla de puntos, y al cruzar la meta en el segundo puesto en la jornada de clausura, la clasificación quedó igualada a 28 puntos, primera posición que compartirían con la pareja Amici-Mitchell, título en la máxima división Pro que finalmente fue asignado a Frederick Schandoorff al haber alcanzado un mayor número de triunfos a lo largo de la temporada.

El desempeño del joven Jonathan Cecotto en la pista andaluza fue poco menos que excepcional a lo largo de todo el fin de semana, al sumar dos victorias y un segundo lugar en las cuatro carreras en las que tomó parte junto a la formación italiana Target Racing, y su satisfacción era por demás justificada, mostrándose igualmente feliz por el tercer puesto final que le fue asignado por los organizadores.

«iQué espectacular fin de semana! – exclamó Jonathan Cecotto – Por seguro permanecerá en los libros de récords de Lamborghini. Nuestro auto y el de mi amigo Andrea Amici, registramos la misma cantidad de puntos entre las carreras 1 y 2 de la Final Mundial. Mi increíble compañero de equipo Frederick Schandoorff recibió de manera más que merecida el título como campeón mundial Lamborghini ST, desempate que se produjo por el número de victorias sumadas durante la temporada, y él fue el que el que consiguió la mayor cantidad! Como subcampeones quedaron los integrantes del auto número 101 y en el tercero concluí yo, bueno, como no había competido durante todo el año, no tenía victorias salvo la del viernes en la carrera del Europeo. Fue un fin de semana con increíbles batallas. Le agradezco a mi equipo Target Racing, a mis patrocinantes y a todas las personas que me han apoyado».

Jonathan Cecotto, de 20 años de edad, volvía a las pistas luego de casi un año completo sin competir y completó una actuación impecable, al triunfar junto a Frederick Schandoorff en la primera carrera del viernes correspondiente al campeonato europeo del Lamborghini Super Trofeo, en tanto en la segunda, un temprano fallo en los frenos en los frenos del Huracán ST identificado con el número 31 hizo que tuvieran que abandonar en la segunda vuelta.

En la tabla de puntos definitiva de la Final Mundial Lamborghuini, Frederick Schandoorff y Jonathan Cecotto sumaron 28 puntos, producto de una victoria y un segundo lugar, además de un tanto adicional por haber alcanzado la pole position en la carrera inicial, mientras la pareja Andrea Amici y Sandy Mitchell, también se hicieron con el mismo botín, razón por la que los organizadores debieron acudir a las normas particulares del certamen que hacían valer los resultados alcanzados a lo largo de la temporada, y así el escandinavo Schandoorff fue declarado ganador absoluto, con el italiano Andrea Amici en el segundo y Jonathan Cecotto en el tercero.



Después de triunfar de forma dramática en la prueba del sábado en la que Cecotto-Schandoorff cruzaron la meta con apenas 173 milésimas de ventaja frente a Amici-Mitchell, el domingo se invirtieron los roles y fue la pareja ítalo-británica la que superó por 898 milésimas al dúo venezolano-danés. Hasta 26 máquinas tomaron la salida en cada una de las finales mundiales de la serie Lamborghini Super Trofeo que reunió a los mejores especialistas de los campeonatos de Asia, Europa y Norteamérica.

