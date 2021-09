Penúltima válida del campeonato GT Sprint italiano

JONATHAN CECOTTO QUIERE ACERCARSE A LA CORONA EN IMOLA

Este fin de semana 4 y 5 de septiembre el piloto venezolano Jonathan Cecotto tomará la salida en la tercera fecha del Campeonato Italiano Gran Turismo Sprint, carreras que se disputarán en el trazado Enzo y Dino Ferrari de Imola.

Jonathan Cecotto arriba a la penúltima ronda del calendario 2021 como líder en la clasificación de la división Pro Am, en la que comparte responsabilidades junto al italiano Pietro Perolin al volante de un Lamborghini Huracán del equipo LP Racing. Ellos poseen 62 puntos, producto de una victoria, dos segundos y un tercer puesto, lo que les permite contar con 20 tantos de ventaja frente a su más inmediato perseguidor, Luca Segú y Bar Baruch en un Mercedes AMG.

En la anterior ronda disputada a comienzos de junio en el circuito de Misano Adriático, Cecotto y Perolin conquistaron su primera victoria del año tras una gran demostración del venezolano sobre el piso mojado que le permitió remontar más de una docena de posiciones hasta asegurar el triunfo en la clase Pro Am e incluso rozar el primer lugar absoluto.

Este mismo fin de semana en Nurburgring, Alemania, también se reanuda el torneo Europeo del Super Trofeo Lamborghini en el que Jonathan Cecotto es uno de sus protagonistas junto a la formación monegasca GSM, pero finalmente se decantó por el certamen peninsular donde sus opciones de alcanzar el galardón son mayores a las del torneo continental.

Para la asignación del título italiano de Gran Turismo Sprint en la división Pro Am, los pilotos suman 6 de los 8 resultados posibles, descarte de las dos peores actuaciones que deja todo absolutamente abierto hasta la última carrera que se disputará en octubre en Mugello.

En: Deportes