JONATHAN CECOTTO SUBIÓ AL PODIO EN EL CALOR EXTREMO ITALIANO

El piloto venezolano Jonathan Cecotto, en dupla con el norteamericano Patrick Liddy, finalizaron en el tercer lugar en la categoría Pro en la segunda manga de Lamborghini Supertrofeo Europa, fecha de apertura del certamen continental que se disputó el fin de semana 8 y 9 de agosto en el trazado italiano de Misano Adriático.

La dupla Cecotto-Liddy, en su primera presentación con el equipo GSM Racing que tiene su base en Montecarlo, cumplió de manera por demás satisfactoria junto con la novel escudería. En la primera manga del fin de semana, la dupla que manejó el Lamborghini Huracán identificado con el número 7, alcanzó la octava colocación después de haber completado una presentación pareja y sin errores.

Jonathan Cecotto, quien celebró su cumpleaños 21 el pasado 31 de julio, se mostró complacido tras su primera intervención de la campaña. Debido a las complicaciones de la pandemia provocada por el COVID-19, la serie Supertrofeo Lamborghini Europa tuvo que reprogramar el calendario que contará con media docena de fechas para un total de 10 carreras a celebrarse entre agosto y noviembre en Italia (Misano), Alemania (Nürburgring), España (Cataluña), Bélgica (Spafrancorchamps) y Francia (Paul Ricard).

«Estoy muy contento – afirmó Jonathan Cecotto – Culminar terceros en la categoría Pro es realmente un óptimo resultado. Agradezco a todo el equipo que ha trabajado bien esta semana así como a mi compañero de escuadra Patrick. Juntos hemos alcanzado un gran trabajo en Misano. En la primera de las dos mangas también quedé satisfecho porque no hemos cometido errores. Incluso en el siempre delicado momento del cambio de pilotos, todo salió de manera ideal. No logramos partir muy adelante en la grilla de salida, por lo que se hizo muy difícil atacar a los líderes, pero nuestro ritmo de carrera fue muy constante como el de los punteros y eso nos dejó satisfechos».

La victoria en la competencia dominical que se desarrolló con altísimas temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, correspondió al experimentado volante británico, Dean Stoneman, perteneciente a la formación italiana Bonaldi Motorsport al completar las 31 vueltas en 51 minutos, 17 segundos y 506 milésimas, mientras la pareja Cecotto-Liddy concluyó a 15 segundos del vencedor, en el cuarto lugar en la general y terceros en la división mayor Pro. En la manga de apertura del sábado, celebrada en horas de la noche y con casi 15 grados centígrados menos, el primer puesto se lo adjudicaron el serbio Milos Pavlovic junto al mexicano Raúl Guzmán.

Después de tomar parte en varias pruebas de carácter virtual, para Jonathan Cecotto la de Misano Adriatico se trató de su primera presentación absoluta del año en una pista desde que lograra la victoria en la Final Mundial Lamborghini que se disputó en noviembre 2019 en Jerez, España. El Campeonato de Europa Supertrofeo Lamborghini proseguirá con la segunda de las cinco doble fechas el venidero 4 y 5 de septiembre en el circuito alemán de Nürburgring.

