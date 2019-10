JONATHAN CECOTTO TRIUNFA EN LA APERTURA ANDALUZA

Venció en la carrera 1 del Lamborghini Súper Trofeo

El venezolano Jonathan Cecotto, en dupla con el danés Frederick Schandoorf, se llevó la victoria en la penúltima fecha del Lamborghini Súper Trofeo Europa, carrera que se disputó este viernes en el trazado español de Jerez, como antesala a las pruebas del fin de semana que otorgarán el título mundial de la categoría del prestigioso constructor italiano.

Jonathan Cecotto tomó el relevo de su compañero de equipo cuando restaban 22 de los 50 minutos de la justa, y en apenas un par de vueltas, consiguió acumular una amplia ventaja frente a sus perseguidores que llegó a crecer hasta casi 9 segundos, aunque un vehículo de seguridad en los compases finales neutralizó la diferencia.

En su primera presentación absoluta de la temporada, Jonathan Alberto Cecotto, de 20 años de edad, demostró que pese a no haber competido en once meses, su ritmo resultó inalcanzable a los mandos de una de las máquinas del equipo italiano Target Racing.

El joven danés Frederick Schandoorf tuvo una salida impecable desde la pole position y a lo largo de su turno lideró el pelotón, aunque tuvo que controlar los ataques de sus adversarios, encabezados por el italiano Vito Postiglione. En la décima quinta vuelta, Schandoorf se detuvo para entregarle el testigo a Jonathan Cecotto, quien de inmediato abrió una brecha de varios segundos frente a sus perseguidores; a 5 minutos del final, un violento accidente de uno de los participantes obligó a las autoridades a colocar en pista el auto de seguridad, pero Cecotto conservó la vanguardia y cruzó la meta con 6.4 segundos frente a su más cercano perseguidor.

La pareja ganadora Schandoorf-Cecotto completó 28 vueltas al trazado de 4.2 kilómetros de longitud y empleó 51’21″592, escoltado a 8 segundos por el otro auto del equipo Target Racing, conducido por los italianos Davide Venditti y Alberto Di Folco, podio en la categoría principal Pro que completaron los británicos Jack Bartholomew y Stuart Middleton en un vehículo de la formación Bonaldi Motorsport.

La competencia en la que tomaron parte 24 Lamborghini Huracán se desarrolló en horas del mediodía del viernes en condiciones soleadas, mientras la largada de la segunda batería en la que Jonathan Cecotto partirá desde la primera fila desde la segunda colocación, está prevista para las 5 de la tarde horario local.

