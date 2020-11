Jonathan Cecotto Vuelve A Festejar En El Podio

El volante venezolano Jonathan Cecotto concluyó en el tercer lugar en carrera final del Super Trofeo Lamborghini Europa, carrera disputada el domingo en el trazado francés de Paul Ricard, joranda en la que hizo dupla con el norteamericano Patrick Liddy.

Jonathan Cecotto fue el encargado de completar una gran remontada al comando del Lamborghini Huracán número 7 perteneciente al equipo GSM Motorsport, después de tomar la salida desde la décima posición: en la vigésimo cuarta y última vuelta el joven de 21 años selló la recuperación con una gran maniobra que le permitió asegurar el cuarto festejo del año para la escudería con base en Montecarlo.

En su avance hacia el tercer puesto final, Cecotto se acreditó además el récord de vuelta al detener los relojes en 2´03″708 a un promedio de 169.4 kmsh. La victoria se la adjudicó la pareja Balthasar-Watt integrantes del equipo germano Lieper Motorsport, al superar por poco menos de 5 segundos al británico Dane Stoneman, de la escuadra italiana Bonaldi Motorsport, mientras Cecotto-Liddy arribaron terceros a 5.7 segundos de los ganadores.

El sábado se había disputado la novena fecha, carrera en la que el tándem Cecotto-Liddy se hizo con el quinto puesto tras realizar otra gran presentación. En esa oportunidad, Jonathan Alberto marcó el cuarto tiempo durante las clasificaciones, después de haber conquistado la pole position en Spafrancorchams, Bélgica, cita en la que acarició la victoria si bien tuvo que conformarse con el segundo lugar, primer éxito que se les escapó en la última vuelta tras dominar el pelotón durante el primer turno de manejo en condiciones de lluvia.

Jonathan Cecotto y Patrick Liddy le brindaron a la debutante escuadra monegasca el cuarto puesto en la tabla de puntos, certamen que mostró como ganador al inglés ex de la GP2 Series, Dane Stoneman, especialista que se alzó con el cetro en la última carrera para superar por apenas una unidad al italiano Kevin Gilardoni.

La atípica temporada 2020 que arrancó en agosto en Misano, Italia, cerró su calendario en Paul Ricard, una vez que la tradicional final mundial del Super Trofeo Lamborghini que enfrenta a los mejores exponentes de los torneos de Europa, Asia y Norteamérica, en esta oportunidad no se realizará debido a la pandemia que afecta al planeta.

Jonathan Cecotto Vuelve A Festejar En El Podio was last modified: by

En : Deportes