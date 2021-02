Jonathan Moly le canta a sus ex

Desde este viernes estará disponible en todas las plataformas digitales “No Volveré”, el más reciente sencillo promocional del venezolano. El tema cuenta con videoclip grabado en Colombia en enero del año pasado

Jonathan Moly comienza el 2021 a ritmo de salsa con el lanzamiento de su más reciente tema, titulado “No Volveré”, que fue producido por Sergio George y se podrá disfrutar en las principales plataformas de música a partir del viernes 15 de enero.

Escrita por Rafael Salcedo, Ernesto Suarez, Aníbal Morín, Sergio George y Jonathan Moly, la letra de “No Volveré” trata de no mirar atrás en esas relaciones que culminan y en las que cada quien sigue su camino. Y es que, aunque exista amor, hay historias que no se repiten porque se sabe bien cuál es su final.

El pegajoso sencillo trae de vuelta al ruedo a Moly, quien durante la pandemia se ha mantenido bastante activo en la música y en la creación de contenidos para el disfrute de sus seguidores en las redes sociales. Además de compartir más tiempo con su familia y quedarse en casa, el artista ha aprovechado los últimos meses para plantearse nuevos retos y estar en el estudio para crear canciones que verán la luz durante este año.

También, espera que en el momento que sea conveniente –y seguro para todos- se puedan retomar las giras de promoción y los conciertos para poder compartir de cerca con todos sus fans.

“No volveré” también estará disponible en las emisoras de radio de todo el país.

