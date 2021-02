En el ADN de las telenovelas, la música siempre ha sido un componente primordial. No en vano cientos de canciones se volvieron íconos entre el público hispanoparlante del mundo entero por ser el “leitmotiv” de las más románticas historias de la pantalla chica.

En esta oportunidad es el cantante, compositor y músico venezolano, Jorge Cid, el encargado de dar identidad musical a una de las tramas dentro de la novela “Eneamigas”, justamente la relacionada con la animadora y actriz Charyl Chacón, coprotagonista de este muy esperado melodrama, original de Simón Escalona.

“Latidos” es el tema que acompaña la historia de “María Alejandra Salcedo”, un tema enmarcado en el pop rock que refleja parte de la esencia de lo que este personaje vivirá a la largo de esta producción.

“Latidos” fue compuesta por el propio Jorge Cid, producida por Luis Romero (productor de Franco de Vita durante 15 años), con mezclas a cargo de Gustavo Celis (ganador de varios premios Grammy y Latin Grammy trabajando junto a Maná, Gustavo Ceratti, Fito Páez, Twisted Sister, Beyoncé, Shakira, etc.) y en la realización del videoclip, rodado en Utha, Estados Unidos, estuvo a cargo de otro talentoso venezolano, Luis Leal (ganador Latin Grammy).

Este sencillo, que forma parte de su disco “Las Nubes son un buen lugar para esconderse”, se encuentra disponible en las principales plataformas digitales de música, además de contar con el videoclip “Latidos que duelen” en su canal de Youtube.

El pasado 13 de enero, Televen comenzó a transmitir la telenovela “Eneamigas”, protagonizada por Diana Díaz, Leo Aldana, Charyl Chacón y Damián Genovese, realizada por RCTV Producciones que luego de ser transmitida en varios países de habla hispana, finalmente llega a su casa, Venezuela, donde ocupa el horario estelar del canal de Horizonte.

Jorge cid enciende Los “latidos” de “eneamigas” was last modified: by

Temas relacionados:

En : Gente