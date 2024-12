Jorge Del Valle: El Compositor Cubano que Conquistó el 2024 con su Salsa

Santo Domingo, Rep. Dom. – El año 2024 ha sido un periodo de grandes logros para el talentoso compositor cubano Jorge Del Valle. Este joven compositor ha consolidado su nombre en el mundo de la salsa, dejando una marca indeleble con su pluma y melodías en las voces de reconocidos artistas. A lo largo del año, Jorge Del Valle ha visto cómo sus composiciones se convierten en éxitos internacionales, resonando en emisoras y escenarios de todo el mundo.

Inicio de Año Prometedor

El año comenzó con el éxito bailable «Como no voy a sentirme Sonero», interpretado por el salsero chileno Fabian Rosales. Este tema alcanzó el número uno en varias emisoras de Estados Unidos, Colombia y Puerto Rico, destacándose por su energía y ritmo contagioso.

Posteriormente, llegó el lanzamiento de «Mi Rumba Fina», una salsa con matices de rumba arreglada por el venezolano Willie Melo e interpretada por Robertito Hernández feat Maximino Rivera. Esta canción tuvo una gran aceptación entre los bailadores internacionales, consolidando aún más la reputación de Jorge Del Valle como compositor de calidad.

Sencillos Románticos y Más

La joven cantante boricua Natysha Ramos lanzó al mercado el sencillo «Ahora Mírame», arreglado por Ramón Sanchez y producido por Anthony Colón. Esta salsa de corte romántico también tuvo una gran acogida entre los salseros que prefieren el estilo de salsa de alcoba.

El tema «El Pasaporte», interpretado por David Lucca y Los Clásicos, con arreglos de Tito Rivera y producido por Dante Vargas, se convirtió en uno de los preferidos del verano 2024, subiendo la temperatura y haciendo bailar a todos.

Otros Grandes Éxitos

Entre otros temas destacados del año, se incluyen:

«La Culpa es del Bongó» – Robertito Hernández feat Maximino Rivera, arreglos de Kevin Figueroa.

– Robertito Hernández feat Maximino Rivera, arreglos de Kevin Figueroa. «Cuando Me Miras» – Edgardo El Bambino, arreglos de Kevin Figueroa.

– Edgardo El Bambino, arreglos de Kevin Figueroa. «Salsa pa’ Todo el Día» – Papo Medina, arreglos de Ramón Sanchez, producido por Luisito Quintero.

Llegada de las Navidades

Con la llegada de las festividades, el maestro Tommy Olivencia Jr. produjo «La Navidad Más Larga», un bello homenaje a las navidades de Puerto Rico. Este tema fue orquestado por el maestro Tito Rivera, con la participación especial del cuatrista Pedro Guzmán y la voz de Jafeth López Bolorín.

Cierre del Año con Broche de Oro

El cierre del año ha sido espectacular con el lanzamiento de «Fiesta en Navidad», interpretado por la salsera panameña Rossi Lopez, con arreglos de Carlos García y grabada en Rolo Studios, Puerto Rico. Esta canción ha sido muy bien recibida y ha puesto el broche de oro a un año increíble para Jorge Del Valle.

