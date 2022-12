Jorge Stever Foundation presenta exposición de Rafael René Jaén

CARACAS, VENEZUELA.-

Una exposición del artista venezolano Rafael René Jaén, será inaugurada en Caracas bajo el título “Aunque la naturaleza se opuso…”, el jueves 8 de diciembre de 2022 a las 2:00 pm, en la sede de Jorge Stever Foundation.

De acuerdo al texto de Manuel Eduardo Aranguren que acompaña la exposición, “Abordar la obra de Rafael René Jaén, es conectarse con la pintura como recurso discursivo trascendente. Si bien la pintura en estos nuevos tiempos, podría significar para algunos cierta práctica en desuso o técnica del pasado, en nuestro artista constituye el medio de expresión por excelencia, capaz de dar vida a una propuesta que dialoga introspectivamente con su entorno”.

Según afirma Aranguren, viajar por diferentes países ha permitido al pintor nutrirse de variadas y diferentes tendencias en el Arte, que sin dudas sobresalen en su obra. “De allí que sus estancias en New York, Berlín, Moscú, Tbilisi (Georgia), tengan incidencias en su trabajo. Sin embargo, es Perm (Rusia) el punto del planeta que marca un renacer y brinda fuerza a su propuesta, según él mismo admite. Resulta además indispensable destacar la influencia de su papá, de quien toma el amor incondicional por la naturaleza misma, fuente creativa, junto a la pasión por cuanto se hace. Es así como el cuerpo de obra que ahora apreciamos, da muestras de una multiplicidad de lecturas y estéticas, producto de un inagotable periplo de viaje de más de una década”.

Nacido en Caracas, Rafael René Jaén vincula su producción artística en la abstracción con mucha influencia del expresionismo abstracto. Su infancia fue marcada por el ambiente generado por la trayectoria artística de su antepasado, el pintor Pedro Centeno Vallenilla; en su adolescencia transcurrió con la influencia de sus profesores Tulio Díaz y Víctor Azuaje, con la guía del pintor Jorge Pizzani entre otros, desde sus inicios hasta el día de hoy. Además, en su trayectoria artística hubo un antes y un después en su obra, lo cual fue netamente por la influencia de su maestro y tutor Pablo Griss. Ha exhibido su obra en Venezuela, México, Bali, Rusia, Panamá y Estados Unidos; además ha participado en diferentes ferias de arte como Pinta Miami, LA Art Show, y SCOPE Art Show New York.

Su nueva exposición, “Aunque la naturaleza se opuso…”, reúne un conjunto de obras entre las que se incluyen pinturas, esculturas, serigrafías y obras sobre papel. La muestra se estará presentando hasta el 22 de enero de 2023 en la sede de Jorge Stever Foundation, ubicada en la urbanización El Placer, calle La Iglesia, quinta Myriam, Caracas.

Para visitar la exposición los días 9 y 10 de diciembre de 2022 la entrada es libre, y entre el 11 de diciembre de 2022 y el 22 de enero de 2023, deben comunicarse a través del teléfono 0424-1621660, por el correo Jorgestever@gmail.com, o por las cuentas de IG: jorge.stever y FB: Jorge Stever

Jorge Stever Foundation

Con el propósito de preservar su obra para la posteridad, el artista Jorge Stever (1940-2019) concibió la idea de crear una fundación, para resguardar, cuidar y, sobre todo, mantener en el tiempo el legado conformado por su obra, sus conceptos y sus investigaciones. Fue así como Jorge Stever Foundation, pensada y creada por el propio artista al lado de su esposa Liria Morales de Stever, se estableció legalmente a inicios del año 2020.

Jorge Stever Foundation impulsa y protege el legado del artista Jorge Stever, mediante la preservación, conservación, difusión y promoción de su obra; haciendo de conocimiento público, sus investigaciones, materiales, técnicas y conceptos. La fundación apoya y trabaja de la mano con artistas, entidades e iniciativas culturales que mantienen el enfoque investigador, innovador y pedagógico del artista.

Entre los objetivos principales está el promover el estudio y el conocimiento del arte moderno, e impulsar las investigaciones por parte de nuevos artistas con un enfoque plural e interdisciplinario.