Quedó fuera de la zona de los puntos

JORNADA COMPLICADA DE LORENZO LOCURCIO EN BÉLGICA

El motocrossista venezolano Lorenzo Locurcio quedó fuera de la zona de puntos en el Gran Premio de Bélgica disputado este domingo en el trazado de Lommel, sexta válida del certamen mundialista 2021.

Para el carabobeño de 24 años de edad fue un domingo muy difícil en el que estuvo alejado de los primeros veinte lugares: en la primera manga finalizó en la casilla 31 luego de sufrir un par de caídas, mientras en la segunda manga otro accidente provocó daños en su máquina que lo llevaron a retirarse en la cuarta vuelta.

Lorenzo Locurcio, defensor del equipo checo JD Gunnex KTM Racing Team, no estuvo cómodo en el circuito belga y después de marcar el trigésimo séptimo tiempo en la tanda de prácticas cronometradas, tampoco pudo completar unas arrancadas que le permitieran mezclarse en el pelotón intermedio, en lo que fue su desempeño más discreto de la presente temporada.

El triunfo en el trazado de Lommel correspondió al francés Romain Fabre integrante del equipo Kawasaki, quien ascendió al segundo lugar en la tabla general a solo 5 puntos del esloveno Tim Gasjer, mientras el italiano Antonio Cairoli es tercero a 9 tantos del líder del campeonato. En Bélgica Fabre sumó 47 puntos para apuntarse su primera victoria del año, el segundo lugar fue para el reincorporado Jeffrey Herlings con 41, mientras Pauls Jonnas fue tercero con 40 tantos.

La séptima válida del Campeonato Mundial de motocross se disputará el próximo fin de semana 8 de agosto en Lituania, carrera a desarrollarse en el circuito de Kegums, cita que marcará una pausa hasta el reinicio de las actividades pautado el primer fin de semana de septiembre en Turquía.

Jornada Complicada De Lorenzo Locurcio En Bélgica was last modified: by

En: Deportes