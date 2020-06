Jornadas de tamizaje nutricional realiza Alcaldía de Maracaibo con apoyo de Unicef y la organización Hias

Para la detección temprana de lactantes y mujeres embarazadas en estado de desnutrición, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, con apoyo de la Unicef y la organización global Hias, realizó jornadas de tamizaje nutricional en las dos sedes del Centro de Atención Integral a la Mujer Embarazada y Lactante (Caimel), ubicadas en el sector La Rotaria y en Plaza de Todos.

La coordinadora general del Caimel, Génesis Urdaneta, explicó que las jornadas se desarrollaron entre el 15 y 17 de junio, con el equipo médico y de enfermeras de los Caimel.

Allí, a través de la Unicef, la organización Hias entregó micronutrientes ricos en proteínas, ácido fólico, calcio y todas las vitaminas y minerales, a fin de fortalecer las funciones metabólicas y fisiológicas de aproximadamente 60 pacientes cada día.

“Estamos realizando estas jornadas para verificar el estado nutricional de la mujer embarazada y el lactante, y aportar los micro y maxinutrientes necesarios en la gestación”, refirió Urdaneta al destacar que los Caimel tienen la misión de propiciar un embarazo controlado para garantizar la salud de la madre y el bebé.

Con cinco meses de gestación, Jairiana Landaeta, habitante de la parroquia Juana de Ávila, agradeció por el chequeo nutricional realizado, por la atención integral en este centro y por la entrega de los fármacos necesarios para la evolución de su embarazo.

Con su bebé de 6 meses en brazos llegó al Caimel La Rotaria, Yessica Fuenmayor, proveniente del sector Cassiano Lossada, parroquia Antonio Borjas Romero, para buscar las vitaminas que fortalezcan las defensas de su pequeño.

“A partir de los 6 meses de edad es fundamental saber si hay un retraso de crecimiento por desnutrición, por eso es esencial realizar la pesquisa y así garantizar el sano desarrollo del niño”, expuso Yinell Quintero, coordinadora del centro ubicado en La Rotaria.

Dalinda Moreno, oficial de respuesta de emergencia de Hias Maracaibo, sostuvo que la alianza estratégica con los Caimel surge porque en ellos está la población que requiere estos micronutrientes en forma de barra. En estos centros se ejecutó un censo para priorizar pacientes con mayor vulnerabilidad.

Katheryne Gutiérrez, de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, es paciente regular con 33 semanas de embarazo. Expuso que debido a la cuarentena por el COVID-19, las consultas en otros centros asistenciales han mermado, por lo que aplaudió la iniciativa de este tamizaje nutricional

NOTA DE PRENSA

Jornadas de tamizaje nutricional realiza Alcaldía de Maracaibo con apoyo de Unicef y la organización Hias was last modified: by

En : Gobierno