JOSÉ HOEK ANUNCIA DISCO Y VIDEO

Este 25 de septiembre de 2020, José Hoek publica su segundo disco, Trémolo Park. Luego del lanzamiento doble de los discos Ida y Vuelta en el verano de 2019, José Hoek presenta una producción cargada de elementos conceptuales, la cual conjuga sonidos electrónicos tradicionales con elementos clásicos del pop-rock. Igualmente, el artista lanza al mercado el video del sencillo Verano en Cassette. La pieza fue desarrollada en Monterrey, México, por un colectivo de productoras audiovisuales bajo la dirección del cineasta venezolano Luis Machín, así como la producción ejecutiva de Alberto Stangarone (Sunsplash, Todosantos) y su agencia Ochodias. La narrativa de Trémolo Park explora las conexiones afectivas, los procesos internos y la nostalgia. “Hay un tema muy poético en las transmisiones. La satisfacción de conectar y la frustración de no poder hacerlo. Este disco explora el péndulo entre ambos sentimientos” – agrega el artista. Trémolo Park consta de 12 temas. Fue grabado y ejecutado en su totalidad por el artista durante el primer semestre de 2020. José Hoek hizo énfasis en el reto que ha sido grabar solo durante tiempos de cuarentena: “Tuve que enfrentarme al reto de ejecutar instrumentos que no suelen estar en mi día a día.” El disco fue mezclado por Ricardo Martínez (Remoto Estudio, Caracas), quien fuera su compañero en la banda Zaperoco Sound System y masterizado por Dave McNair (Nueva York). La dirección de arte del disco estuvo a cargo de Alberto Stangarone (Sunsplash, Todosantos) y su agencia Ochodias (Guadalajara). El ciclo de trabajo de Trémolo Park ha implicado la producción de varias piezas audiovisuales en las cuales han participado prestigiosos artistas y productoras, como lo son: Point Media Label (Ciudad de México); Capitolio (Caracas); Andrea Viso (París); A.Mar (Monterrey); Cocula Films (Monterrey); UFO Hunters (Madrid); La Causa (Monterrey) y LUOS Agencia Creativa (Madrid). Por su parte, el lanzamiento Trémolo Park ha contado con una estrategia regional diseñada por Criteria Entertainment desde Los Angeles, California; Coordinación de Prensa por Prad Comunicaciones para Venezuela, así como la distribución de Ditto Music. José Hoek es músico y productor venezolano especializado en música electrónica con sonidos análogos. Ha colaborado con importantes músicos venezolanos, como los son: Viniloversus, Recordatorio, Gustavo Casas, Lolita de Sola, Los Estadios del Alma, El Otro Polo y Ava Casas, entre otros. Sus producciones IDA y VUELTA han sido merecedoras de tres (3) nominaciones a la Octava Edición de los Premios Pepsi Music. Durante el año 2020, ha promocionado su cortometraje HOEK’s DELTA en más de 70 festivales alrededor del mundo, siendo reconocido con varios laureles.

En : Gente