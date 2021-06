José Hoek presenta «Dolly»

Luego de la reciente publicación del sencillo (No es) Igual, José Hoek nos presenta Dolly, un track que estará disponible este 26 de febrero de 2021 en todas las plataformas digitales.

Este nuevo sencillo, Dolly, es parte de una serie de lanzamientos planeados para este año, mostrando una faceta más fresca y pop de José Hoek, quien combina los sonidos análogos propios de la electrónica clásica, con elementos esenciales del pop rock.

Sobre Dolly, nos comenta el artista: “La narrativa de Dolly explora las diferencias en el manejo de emociones; es decir, de cómo ciertas situaciones que son emocionalmente duras para algunos, pueden resultar ligeras para otros”.

Esta canción cuenta con un video dirigido por el venezolano Carlos Maseda y su productora Point Media Label en Ciudad de México. El personaje principal del video se centra en una mujer, Dolly, quien nos viene a transmitir una serie de emociones a través de su cotidianidad.

Este sencillo contó con la mezcla del reconocido ingeniero colombiano Pedro Rovetto en Estudio Naranja, ubicado en Bogotá, Colombia. El Mastering estuvo a cargo de Dave McNair en Nueva York, EEUU.

Acerca de José Hoek @HOEKSOUND

✦ José Hoek es músico y productor venezolano especializado en música electrónica con sonidos análogos.

✦ Recientemente ha colaborado con importantes músicos venezolanos, como: Viniloversus, Recordatorio, Gustavo Casas, Lolita de Sola, Los Estadios del Alma, El Otro Polo y Ava Casas, entre otros.

✦ Durante el año 2020, publicó su disco Trémolo Park, siendo nominado en tres (3) categorías a los Premios Pepsi Music en Venezuela.

✦ Los videos de su anterior disco, Trémolo Park, han generado más de un millón y medio de vistas en el canal del artista en Youtube.

✦ Su cortometraje Hoek’s Delta, participó en más de 70 festivales alrededor del mundo, siendo reconocido con varios laureles.

✦ José Hoek ha sido reseñado en importantes medios musicales, como lo son Billboard y Rolling Stone, entre otros.

«Dolly»:

Duración: 02:54

Idioma: Español

Media: J. Héctor Reyes, Casete, CDMX.

Video: Point Media Label, CDMX.

Arte: Ochodias, Guadalajara, MX.

Vibes: Fresh / Nostalgic

Género: Synth-pop / Electrónica Pop / Pop Alternativo

José Hoek presenta «Dolly» was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa