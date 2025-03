José Morales presenta su nuevo sencillo «Lágrimas de Llanto”

Santo Domingo, Rep. Dom. – El cantante José Morales lanza su sencillo «Lágrimas de Llanto (feat. Armando Vásquez & Luis Vásquez)», una canción profundamente personal que expresa el dolor y la tristeza que deja la ausencia de un ser querido. Con letras que resuenan en el alma, este tema es un testimonio sincero del duelo y la amargura—una experiencia vivida a través de versos que confiesan: «Hoy aprendí que la vida es dura, desde cada noche es de amargura, hoy es una pesadilla. No me acostumbro a estar sin ti»

La canción rinde homenaje a la persona perdida y, en particular, revela el profundo sentimiento de extrañar a «Meli» con la conmovedora declaración: «te extraño mi Meli» Es, en esencia, una dedicatoria escrita con «lágrimas de llanto», que transforma el dolor en un arte musical capaz de conmover a cualquiera que haya experimentado la pérdida.

Un Trasfondo Vivo y Auténtico

Nacido en Nicaragua, José Morales emigró a Los Ángeles en 1989 a la temprana edad de 10 años. Su incursión en la música surgió de una herencia familiar: su padre, Armando Morales Barillas (1936-1984), destacado guitarrista de música clásica fue su mayor inspiración para tomar la guitarra y adentrarse en el mundo musical. Durante los años 2000, José lideró la Orquesta Ricoson, consolidándose en el género de la salsa. Sin embargo, optó por tomarse un receso de más de una década para centrarse en su familia y en su formación, retomando su carrera musical en 2023.

En enero de 2025, José Morales vuelve a conmovernos con «Lágrimas de Llanto», inspiración directa del fallecimiento de su hermano, Guillermo Morales, y un reflejo del dolor que ha dejado esa pérdida en su vida.

Un Proyecto Musical de Altura

Cada una de las canciones de José Morales es fruto de su genuino sentir, ya que todas han sido escritas por él mismo. La calidad musical se ve reforzada por los arreglos del maestro colombiano Paulo Grajales y la impecable producción a cargo del destacado productor colombiano Marcos Burbanos. Esta combinación de talento y sensibilidad ha permitido que cada composición no solo sea una pieza musical, sino también un relato vivo de experiencias y emociones.

La presencia de Armando Vásquez y Luis Vásquez en «Lágrimas de Llanto» enriquece aún más la propuesta, aportando matices que complementan la emotividad de la letra y la complejidad de los arreglos. Juntos, los artistas entregan una interpretación que invita a los oyentes a sentir en cada nota la intensidad del duelo y la esperanza de seguir adelante a pesar del dolor.

Mirando Hacia el Futuro

Con 2025 ya en curso, José Morales se prepara para un ambicioso calendario musical. El cantante tiene previsto lanzar tres nuevos sencillos y colaborar con destacados artistas locales de Los Ángeles, California, reafirmando su compromiso con la música y su constante evolución artística. Su trayectoria demuestra una inquebrantable pasión y un deseo de explorar la profundidad de las emociones humanas a través de letras que hablan directamente al corazón.

