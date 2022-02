Jota G promete revolucionar el pop urbano con “Imagínate”

El joven artista presenta su primer promocional luego de dos años de trabajo continuos y una trayectoria musical desde muy corta edad Jota G le canta al amor e invita a hacer volar la imaginación con “Imagínate”, un pop urbano de su propia autoría bajo la producción de Jhey Music con el que oficializa su inicio en la industria musical luego de “Mis tragos” y “Pura candela” ft Jisa y con el que evidencia sus estudios en producción de audio en Full Sail, una universidad estadounidense dedicada a medios de estudio y de entretenimiento.

El audiovisual de “Imagínate” fue dirigido por Carlos Ortega se grabó durante tres días en diferentes locaciones, en el que disfrutaremos de una pareja de jóvenes recién enamorados imaginando como podría ser su relación a futuro.

Desde temprana edad, Jota G mostró interés por la música al recibir clases de piano y canto que con el pasar de los años expandió sus conocimientos, agregando la guitarra, el cuatro y el bajo que actualmente forman parte del proceso de composición de sus temas, lo que lo hacen un artista integral capaz de componer, producir e interpretar sus canciones.

Al tiempo de la promoción de “Imagínate”, Jota G ya se encuentra trabajando en varias producciones de la mano de Basha Music y su CEO Kinan Masoud con más de 15 años de experiencia en la industria musical para llegar cada vez más lejos a través de la sinceridad y letras que le permitan conectar con el público.

