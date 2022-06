CARACAS, VENEZUELA.- Juan Miguel regresa con “Hasta que llegaste tú” junto a Jerry Rivera

El reconocido cantautor venezolano sorprende a su público componiendo, produciendo e interpretando su nuevo sencillo en el género de la salsa

Juan Miguel siempre ha estado ligado al mundo de la salsa. Un género que escuchaba desde pequeño influenciado por importantes exponentes y que a la fecha lo han llevado a trabajar con Gilberto Santa Rosa, Nelson Arrieta, Jonathan Moly, Ronald Borjas, Guaco y Jerry Rivera con quien hoy presenta “Hasta que llegaste tú”.

“Hasta que llegaste tú”, es un tema que surge luego de casi tres años en los que Juan Miguel ha trabajado de cerca con Jerry Rivera que dejan un hit como “Mira” que se convirtió en una colaboración con Yandel y un álbum de estudio que se encuentra en proceso de creación. Alfredo Matheus, quien ha compuesto para Marc Anthony, Felipe Molinares desde Colombia y Zacarías Erminy junto a Juan Miguel fueron los encargados de darle vida a la composición de este tema.

“Creo que se dio de la manera más natural, luego de la cercanía que tuvimos durante el tiempo que trabajamos en su álbum se dio la gran oportunidad que para mí significa muchísimo porque Jerry es un artista que he admirado desde niño y esto supera mis expectativas”, comentó Juan Miguel sobre esta colaboración que marca un nuevo rumbo en su carrera como cantante con un género que le mueve muchísimo la vibra y considera como el rock latinoamericano.

Esta no es la primera vez que Juan Miguel coquetea con el género de la salsa. En 2018 rompió esquemas junto a Micro TDH con “Amigos con beneficios remix” y a lo largo de su carrera se ha permitido pasearse por lo urbano, el pop, la música llanera, el reggaetón sin encasillarse en ningún género y brindarle versatilidad a su público que para él representa un crecimiento.

Con el lanzamiento de “Hasta que llegaste tú”, Juan Miguel promete una gran propuesta de salsa mezclada con diferentes géneros, unión con muchos artistas y compositores con los que ha logrado grandes canciones que se reflejarán con nuevas tendencias para darle un vuelco definitivo a su carrera.

NP David Leal