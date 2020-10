Al ritmo del dancehall, R&B y un toque de romanticismo, «Difícil amor» se convierte en el nuevo éxito musical del cantante venezolano, Juan Sebastián, quien actualmente radica en Estados Unidos.

Juan Sebastián Sarabia, su nombre de pila, creó este tema con la propuesta de transmitir todo su talento y conquistar al público tras la asociación con el productor venezolano, Gustavo Arria (@elyaquemusic).

En la composición de «Difícil amor» se relata una ruptura sentimental dolorosa en el pasado que empieza a superarse tras la llegada de una nueva relación, es por ello que una de sus estrofas dice: «No la tuviste fácil, el amor es difícil».

«Difícil amor» es el tercer sencillo que presenta Juan Sebastián apostando a darlo todo con un sonido fresco, diferente y con composiciones que tocan emociones.

Desde los 4 años de edad, Juan Sebastián descubrió su pasión por la música, por lo que considera que en este momento ha crecido tanto artísticamente como de manera personal compartiendo la pasión de transmitir alegría y esperanza en tan solo 3 minutos de música.

Juan Sebastián seguirá preparando más melodías, entre lo que destaca el próximo lanzamiento de un EP compuesto por 7 canciones y tres vídeos musicales.

Juan Sebastián es una gran promesa del mercado musical, así que si desean conocer más de su talento, síganlo a través de sus redes sociales como @juansesarabia en Instagram.

Juan Sebastián presenta un «Difícil amor» was last modified: by

En : Gente