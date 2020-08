Sandwich de Aguacate y Queso Fundido

El pan de sandiwch nos saca del paso y si lo preparamos con nuestros ingredientes favoritos será una cena perfecta. Aquí te damos una opción sencilla pero deliciosa.

Ingredientes

4 rebanadas de pan

1/2 aguacate maduro cortado en rodajas finas 4-6 rebanadas de queso mozzarella fresco Mantequilla PASOS Pon a calentar la tostadora para paninis a temperatura mediano-bajo. Si no tienes la tostadora, puedes usar un sartén. Si optas por hacerlo en el sartén, rocíalo con un poco de aerosol antiadherente. Úntale mantequilla al pan, añádele el queso y el aguacate y tuéstalo por 3 ó 4 minutos o hasta derretir el queso.

Receta vista en QueRicaVida