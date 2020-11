Julio Villarroel avanza satisfactoriamente con su línea de joyas “Mundo”

Las piezas no sólo son distribuidas en Paris – Francia, sino que cuentan con un sistema de entregas que abarcan algunos territorios de Europa, Norteamérica, y Centroamérica…

El creador de joyas venezolano, Julio Eduardo Villarroel, se abrió paso en la capital de Francia gracias al reciente lanzamiento de “Mundo”; una línea de prendas creadas de forma unisex para aquellos que aprecian lucir el arte a través de un moderno y muy sofisticado accesorio.

“Mundo” es la primera colección que lanza Villarroel, un venezolano que viajó a Europa para conciliar su sueño en arte y diseño, y fue en el Haute École de Joaillerie de Paris donde pudo darle forma a su objetivo.

La línea de joyas nació en Paris y desde allí se ha expandido por diversas partes del mundo… “A pocas semanas de su lanzamiento hemos atendido solicitudes en varios territorios de Europa, Estados Unidos, y Chile… Mi objetivo es recorrer más destinos del mundo, entre esos, llegar a Venezuela que fue el territorio que me vio nacer” contó.

“Mundo” es una colección que emplea metales como el oro y la plata en su proceso de ensamblaje y diseño. Aunado a ello, también utiliza piedras preciosas como las esmeraldas, los rubíes, los zafiros y la turquesa.

La línea presenta diferentes modelos de joyas, las cuales llevan nombres de ciudades icónicas. “Entre las creaciones más recientes que elaboré está Tahití una producción realizada con mucho cariño y que cuenta con esmeraldas traídas de Zambia” adelantó Villarroel.

