Junior Díaz y Edinson Yepes formalizan su unión musical y graban su “Live 2020”

Como un dúo auténtico, poderoso e inigualable está siendo catalogada la alianza musical que formalizaron las jóvenes promesas de la música Junior Díaz y Edinson Yepes. Ambos decidieron unir su talento para llevar las más emblemáticas canciones del folclore vallenato a otro nivel con el que pretenden conquistar a su fanaticada.

Una muestra de ello es que para iniciar con pie firme su naciente proyecto grabaron en Maracaibo, Venezuela, un live con la más alta calidad interpretativa, así como técnica. Por eso, recurrieron a la dirección del destacado y reconocido zuliano Anthonny Serrano quien plasmó en este material audiovisual toda la esencia del sentimiento vallenato que ambas figuras transmitieron con su interpretación.

El “Live 2020 de Junior Díaz y Edinson Yepes” está ya disponible en Youtube con el primer video del tema “Locamente enamorado” para que pueda ser disfrutado por todos sus seguidores.

Temas inéditos, que forman parte de sus sencillos promocionales como: Imparable y Diferente están incluidos en el amplio repertorio en el que también están presentes clásicos de la música vallenata como: Soy feliz, La culpable, Pecar es sabroso, entre otros. El éxito “Como te extraño mi amor”, del cantante argentino Leo Dan, también fue incluido para demostrar su versatilidad musical con este tema que se ha convertido en referencia para muchos en la industria colombiana.

“Estamos muy contentos con este proyecto que estamos iniciando. Esta dupla vendrá con todo. Estamos seguro que será de su agrado, porque le estamos inyectando todo nuestro talento y sentimientos para traspasar fronteras y dejar en alto el nombre de Venezuela a cualquier parte a donde vayamos”, expresaron.

Por lo pronto, tanto Junior como Edinson siguen trabajando en lo que será este dúo musical que viene con todas las fuerzas y promete estar presente en todas las rumbas y parrandas en las que el folclore vallenato sea el protagonista. Ellos no descartan el traspasar fronteras y posicionarse en los primeros lugares de las carteleras musicales.

