Juventud ACEP convoca a los jóvenes a inscribirse en el Registro Electoral

La Juventud de Acción Ciudadana En Positivo (ACEP), convocó a los jóvenes venezolanos mayores de 18 años o que los cumplen antes del 6 de diciembre, a acudir antes del 26 de julio a los centros habilitados por el Consejo Nacional Electoral para la jornada especial de Registro Electoral de nuevos votantes y actualización de datos, para participar en las elecciones a la Asamblea Nacional, período 2021 – 2026.

El responsable nacional Juvenil de ACEP, Daniel Mesones, llamó tanto a los jóvenes mayores de 18 años como a los adultos que aún no lo han hecho, a formalizar su proceso de inscripción para poder ser partícipes de cualquier proceso electoral que se convoque en el país, en este caso, las parlamentarias.

“Comprendemos la importancia de la participación en cualquier aspecto de la vida social. La política es todo. Desde aquellas decisiones relacionadas a temas de gobernanza, hasta la resolución de problemas básicos en nuestro entorno. Nada de lo que nos rodea puede comprenderse alejado de la práctica política. Aún más importante, la participación en los diferentes aspectos del complejo y extenso ámbito político, es lo único que permite al ciudadano tener voz crítica al respecto”, manifestó Mesones, para quien la política resulta finalmente una marca transversal a toda forma de acción y relación en la vida propia.

El derecho al voto se encuentra establecido en la Constitución y corresponde a las nuevas generaciones en fase de formación, asumir desafíos frente a un país colapsado por los malos manejos. De allí que el dirigente nacional juvenil convocó a los venezolanos a ejercer ese derecho porque el rescate de la democracia pasa por practicarlo.

“Votar es un derecho y la decisión de accionarlo es personal. Quien decide ir a votar debe ser respetado, como deber ser quien decide no hacerlo. Sin embargo, desde ACEP nuestro llamado siempre será a comprender el voto como la única herramienta que poseen los demócratas para expresar su descontento con determinados gobernantes o, por el contrario, llevarlos al ejercicio del poder”, puntualizó.

Mesones pidió comprensión a los venezolanos, en cuanto a que el abandono de los espacios políticos no contribuye en nada a destrabar la compleja crisis que atraviesa el país. Asimismo recordó, a quienes ejercen roles de liderazgo político, la necesidad de usar el voto como la única herramienta para unificar posiciones que permitan generar un cambio.

A la convocatoria para inscribirse en el RE, se sumaron Renni Rivas, responsable juvenil regional de ACEP en Bolívar y Cristhian Rodríguez, responsable juvenil regional de ACEP en Mérida.

Rivas recordó que este año corresponde elegir a los nuevos diputados a la Asamblea Nacional, quienes deberán asumir sus cargos el 5 de enero del año 2021, mientras que Rodríguez apeló a la sensatez de los estudiantes universitarios para que acudan a inscribirse en el RE.

“Tenemos que desarrollar sentido de pertenencia con el país y, dadas las condiciones, participar en las venideras elecciones parlamentarias. La democracia la hacemos todos los ciudadanos, no solo los partidos políticos, porque más que un derecho, votar hoy es una obligación. Si faltas tú, no estamos completos”, concluyó Rodríguez, también dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes (ULA).

CNP 7.614 / Fotos: ACEP