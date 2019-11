Juvo fue reconocida en Deloitte’s Technology Fast 500™ 2019

SAN FRANCISCO, 13 de noviembre de 2019 – Juvo, pionero de la tecnología de Identidad Financiera como Servicio (FiDaaS, Financial Identity as a Service), anunció que ocupó el puesto #121 en Deloitte’s TechnologyFast 500™, un ranking de 25 años de las 500 empresas de tecnología, medios, telecomunicaciones, ciencias de la vida y tecnología energética de más rápido crecimiento en América del Norte. Juvo fue reconocido por una impresionante tasa de crecimiento de tres años que superó el 1.000% a medida que la compañía se expandió en 26 países en cuatro continentes.

A diferencia de los tradicionales puntajes crediticios y préstamos, la tecnología FiDaaS de Juvo descubre datos de crédito alternativos a través de asociaciones con operadores móviles e instituciones financieras en mercados emergentes. Utilizando el aprendizaje automático, Juvo construye identidades financieras que permiten a miles de millones de consumidores no bancarizados y sub-bancarizados calificar para servicios financieros, a menudo por primera vez. Hasta la fecha, la compañía ha creado más de 250 millones de identidades financieras, utilizando 5.600 millones de puntos de datos construidos en tiempo real.

«Ha sido un año emocionante para Juvo, ya que hemos visto un crecimiento continuo a través de nuevas asociaciones en nuevas regiones, incluyendo India y Brasil», dijo Steve Polsky, fundador y CEO de Juvo. «Nos sentimos honrados de ser reconocidos por Deloitte por el crecimiento fenomenal que hemos experimentado y estamos entusiasmados por lo que el futuro traerá, a medida que continuamos expandiendo nuestra oferta a nuevos mercados y brindando oportunidades financieras a aquellos que previamente han permanecido completamente anónimos a los servicios financieros formales».

«Este año se cumple el 25° aniversario de Deloitte’s Technology Fast 500, por lo que nos complace especialmente anunciar y felicitar a los ganadores de 2019», dijo Sandra Shirai, vicepresidenta de Deloitte LLP y líder de tecnología, medios y telecomunicaciones para Estados Unidos. “Una vez más, vimos innovación en todos los ámbitos, con compañías de software que continuaron dominando el top ten. Siempre es inspirador ver cómo las compañías de Fast 500 están transformando los negocios y el mundo en el que vivimos y trabajamos”.

Juvo también fue reconocido por Juniper Research, ganando el premio «Fintech Innovation: Best Lending Platform Platinum 2019» en los premios Fintech & Payments Future Digital de Juniper. También se le otorgó a Juvo el premio «Judges Choice: Empresa Fintech socialmente responsable del año», reconocido por el impacto de su plataforma FiDaaS en los mercados emergentes. Juvo es Pionero Tecnológico del Foro Económico Mundial, y también fue reconocido este año por su excelencia estratégica por Frost and Sullivan.

