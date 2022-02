Kaly Ocho triunfa con su sencillo “Piri Bambam”

Miami, FL, 14 de febrero de 2022.- (@MinayaPR) El joven artista, Kaly Ocho ha logrado más de 200 mil suscriptores y sobrepasa las 23 millones de vistas en youtube en poco tiempo con su tema «Piri Bambam» que se ha colocado viral.

Además, está ganando buenas posiciones en la radio y en redes sociales que han tomado sus temas como los ideales para bailar y disfrutar de buenos momentos.

El artista ha estado haciendo un muy buen trabajo conectando con el público y ganándose poco a poco su espacio en el mercado. Su canción, “Piri Bambam”, distribuida por Equity Distribution, es una evolución de dembow con mezcla de dancehall nombrado “Kalybo” un nuevo sonido creado por Kaly ocho.

Actualmente Kaly Ocho trabaja para hacerse un artista internacional y ser inspiración para jóvenes que tuvieron pocas oportunidades demostrando que hay alternativas para salir de la calle.

Sobre el artista:

Joel Elías Arias Martínez conocido como Kaly Ocho, nació el 18 de noviembre de 1999 en Buenos Aires de Herrera, Santo Domingo Oeste. Criado por su mamá, siendo el menor de 2 hermanos.

Su pasión por la música comienza en su adolescencia temprana, en el barrio. Los jóvenes se reunían para hacer rap freestyle y de ahí sale su actual sonido musical.

Su adolescencia estuvo marcada por la realidad del barrio en el cual vivía, quiso incursionar en las pandillas, mundo de las drogas y todo lo demás del bajo mundo.

El 5 de julio del 2020 fue herido por una bala en un altercado en su comunidad y desde ese día decide cambiar su vida y dedicarse plenamente a la música con su nombre artístico Kaly ocho ‘la bola negra del juego’.

