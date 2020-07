Kanye West se lanzó cómo candidato presidencial en EEUU

Ya en otras ocasiones lo habría anunciado y está vez se ha lanzado a la carrera presidencial Kanye West.

El músico estadounidense Kanye West anunció este 4 de julio que participará en las presidenciales que se celebrarán este año en su país.

«Ahora debemos realizar la promesa de América, confiando en Dios, unificando nuestra visión y construyendo nuestro futuro. Me estoy postulando para el presidente de Estados Unidos», escribió en su cuenta de Twitter.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020