Karliam JUEGA CON FUEGO “SIN MIEDO”.

La transformación musical que comenzó con “Duro”, hoy toma fuerza con el lanzamiento de este sencillo, en el que esta joven venezolana hace gala de su talento vocal y su arrolladora presencia. Sin duda una prometedora representante femenina del género urbano. Foto: Adrián Torres Caracas, 23 de octubre de 2020.- De vuelta al ruedo, con una energía muy sensual e imponente, KARLIAM impacta al público con el lanzamiento de su sencillo “SIN MIEDO”, un tema enmarcado en el género urbano, mismo en el que se sumergió con el estreno, hace un año, de su tema “Duro”, junto a la también cantante Annybell.

SIN MIEDO, que desde la media noche del 23 de octubre está disponible en las más importantes plataformas digitales, fue compuesto y producido por Big Ben Mundial, llevando la misma línea en el crecimiento profesional de esta joven artista venezolana, con una historia sensual y cautivadora. Karliam asegura que su intención es continuar experimentando con diversos ritmos musicales, que le permitan expresar de manera más atrevida el mundo que le rodea, bien con experiencias personales o de terceros, pero que resultan igualmente atractivas, por su cercanía y realismo. En definitiva Karliam viene, tal como lo revela la letra de este nuevo promocional, dispuesta a todo, SIN MIEDO de jugar con fuego, pisando fuerte y muy empoderada, como las mujeres de hoy. La rola, que sin duda revela la cara más audaz de la cantante con su seductora interpretación, viene acompañado de un video lyric, que ya está disponible en su canal de Youtube, mientras que el sencillo está al alcance de todos en Spotify, Google Play, iTunes Store, Deezer y Apple Music.

KARLIAM |REDES SOCIALES Instagram: https://www.instagram.com/esKarliam // Twitter: @EsKarliam Facebook: karliamVzla // Youtube: Karliam

