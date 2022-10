Keed Baby estrena “Otra vez” el primer sencillo de su nuevo EP

Si hablamos de jóvenes con una gran proyección dentro del género urbano no podemos dejar fuera a Keed Baby (@keedbaby), quien pese a ser un tanto reservado en sus redes sociales y no estar tan activo, durante este último tiempo ha dado indicios de que ha venido trabajando mucho en su carrera, así lo ha dejado ver en los últimos previews que ha lanzado en su instagram, en donde cuenta con más de 11 mil seguidores orgánicos, seguidores los cuales han demostrado ser fieles consumidores y fanáticos de la música de Keed.

Hace unos días anunció de manera oficial lo que será el sencillo promocional de su nuevo EP el cual saldrá este mismo mes, el tema se titula “Otra vez” y causó gran expectación y revuelo entre sus fanáticos ya que se pudo apreciar en los adelantos que es algo novedoso en relación a la música que nos tiene acostumbrados, es un reggaetón romántico que sin lugar a dudas le cae muy bien y así lo dejó saber el público en su publicación pidiendo que lo estrenara lo antes posible junto a su EP.

La pista fue trabajada por el beatmaker “Concep” y posteriormente mezclada y masterizada por el productor ya consagrado en el género chileno “Donner”, mientras que el video fue dirigido por Gonza Ortega, reconocido productor audiovisual del medio. El material visual ya se encuentra disponible en su canal oficial de YouTube

Jairo Arturo CanoAsesor de comunicaciones