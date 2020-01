Kelvin Rivero Representara a Venezuela en el Men’s Physique en Medellin

Un poco más de cinco años tiene Kelvin Rivero dentro del mundo del Men’s Physique, una categoría que se desprende de fisiculturismo y que nació de la necesidad de muchos hombres de poder acceder al mundo de la competición sin adquirir un desarrollo muscular elevado, sino más bien mostrar un físico atlético estéticamente agradable.

Para Rivero entrenar, comer sano y ser disciplinado son las herramientas claves para poder mantenerse dentro del mundo de la competición, que, aunque lo aleja de otras actividades cotidianas, para él continúa siendo una gran pasión.

este 14 de febrero el atleta venezolano se suma al evento mas esperado en medellin donde reunirán mas de 30 países en un mismo escenario de fisicoculturismo y fitnnes .

¿Cuando es el Concurso de Culturismo?

Es el Show de culturismo mas importante de suramerica es del 14 al 16 de febrero 2020 en medellin Colombia

donde voy a representar a Venezuela en la categoría Men’s Physique

¿Que esperas de este viaje a medellin Colombia para participar en este concurso de culturismo ?

Estoy muy feliz de ir a representar a Venezuela en uno de los concursos mas importantes del país con la fe de poder traerme la medalla y el premio de Campeón en mi categoría

¿Cómo se alimenta para llegar a su objetivo?

Bueno en preparación llevamos una alimentación muy balanceada, con buena cantidad de carbohidratos, proteínas, vegetales y grasas. La alimentación va cambiando un poco dependiendo de cómo vaya mi cuerpo respondiendo.

¿Desde qué edad está involucrado en el mundo de la competición y cómo llegó a él?

Inicie en este mundo a los 24 años y llegue a él por medio de la persona que desde el inicio ha sido mi preparador y quien me incentivo a competir por ver una buena condición en mí.

RECUADRO

Títulos de Kelvin Rivero

-Campeonato Regional Anzoátegui 2017

-Campeonato Nacional Novatos 2018: Campeón absoluto (Overall)

-Campeonato Nacional A 2018

-Copa Tatons 2019: Campeón absoluto (Overall)

– Top3 Mr olympia amateur suramericana 2019

Si quieres saber mas sobre este venezolano pueden seguir sus redes sociales de Instagram

@kelvinriveroo

Kelvin Rivero Representara a Venezuela en el Men’s Physique en Medellin was last modified: by

En : Notas de Prensa