Kemerun estrena versión merengue mambo del tema «Jerusalema»

El cantante venezolano rodó en la capital caraqueña el audiovisual del conocido tema, escrito por el productor sudafricano Máster KG, que supera actualmente las 113 millones de reproducciones en YouTube.

Con una original forma de interpretar al fusionar el merengue con el rap, Kamerun estrenó en la plataforma de YouTube el videoclip de «Jerusalema», nuevo sencillo promocional que tiene como premisa elevar la esperanza en tiempos difíciles.

El videoclip fue rodado el pasado mes de septiembre en un espacio natural marcado por la historia caraqueña, como lo es la parroquia Caricuao, específicamente en el conocido «cementerio de autobuses».

El espacio fue propicio para dejar escuchar «Jerusalema» en versión merengue mambo y que jóvenes y adultos que transitaban por el lugar se convirtieran en los protagonistas del proyecto visual, todo esto bajo la producción de Orlando BigStar y Javier del estudio «La Cueva».

El artista aseguró que cuando escuchó por primera vez el tema de «Jerusalema» sintió una conexión espontánea con el ritmo y la letra, enseguida quiso hacer su versión.

«Escuché la canción en un perfil de amistades que residen en Europa, la magia de su letra en el idioma original llamó mi atención y, aunque no sabía de qué se trataba, solo con escuchar la armonía celestial en las voces de quienes la interpretaban sabía que era una letra bella, busqué la traducción original de la canción y no me había equivocado, la letra habla de Dios. En ese momento me sentí inspirado y busqué los cover que existían en YouTube y fue cuando decidí versionarla en merengue mambo”, indicó el cantante venezolano.

Kamerun es un artista que se dio a conocer con la música retro de la época de los 80s y 90s. Hoy en día cuenta con una producción musical llamada «Kamerun Retro Party», comprendida de nueve canciones versionadas de artistas exitosos que marcaron las fiestas retro, como: El General, Carlitos Soul, Gustavo Cerati, entre otros.

Varios de los tracks están disponibles digitalmente en iTunes y Spotify, incluyendo «Jerusalema», tema original del productor sudafricano Máster KG.

El tema versionado por Kamerun, con apenas pocos días de su estreno en la plataforma digital, alcanza las tres mil visualizaciones.

El videoclip de «Jerusalema» de Kamerun, próximamente será incluido en canales especiales de corte musical, donde se podrá proyectar el talento de este artista venezolano.

El cantante ha recibido saludos de personalidades que han quedado cautivadas con su talento y le auguran éxitos en su carrera musical.

En el video participaron diversos artistas y talentos, como: @joefaithmusica, @eltigredjdevenezuela, @managerkamerun_oficial, Academia de baile @rmusicproduccionesve, @cristhopher_guerra y @eventos_venezuela_wa.

Kamerun invita al público a estar conectado a sus redes sociales para recibir información sobre los lanzamientos que están en puerta. Síguelo en IG como: @Kamerunretroparty

