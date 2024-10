La Juventus es el club italiano más laureado. Es el club que más veces ha ganado la Serie A. Por cierto, las casas de apuestas rápidas cubren todos los partidos del torneo.

La Juventus también participa tradicionalmente en la Liga de Campeones. Aunque el equipo tenga menos victorias en esta competición, sigue siendo uno de los aspirantes al título. La temporada 2024/2025 en la principal Copa de Europa le ha proporcionado nuevos logros.

Así, la Juventus comenzó la temporada 2024/2025 con un partido en casa contra el PSV, logrando una cómoda victoria por 3:1. Kenan Yıldız marcó el primer gol para la Juventus y se convirtió en el poseedor del récord del equipo.

Yıldız se convirtió en el goleador más joven de la Juventus en la historia de la Liga de Campeones. El turco anotó con 19 años y 136 días, superando el récord de Alessandro Del Piero (20 años y 308 días). Ese gol también fue especial por ser el primero en la historia del nuevo formato de la Liga de Campeones, por lo que quedará grabado en la memoria de los aficionados durante mucho tiempo.

Es fácil seguir la Champions League

Los principales puntos fuertes del futbolista turco

Yıldız demostró su talento y potencial a una edad temprana. No es casualidad que, con apenas 19 años, ya fuera una pieza clave en un club de la talla de la Juventus.

Volviendo a los logros del jugador turco, cabe destacar sus principales cualidades:

Tiene un gran disparo, como lo demostró en el partido contra el PSV, donde lanzó desde el borde del área y el balón golpeó el poste. Capacidad para analizar rápidamente la situación en el campo y tomar decisiones clave en el desarrollo del ataque. Excelente técnica. Gracias a su habilidad para driblar, lograba escapar con facilidad de la defensa y posicionarse de manera óptima para rematar.

Todo esto permitió al turco hacer historia en la Juventus.

