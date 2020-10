Keny Gómez le canta al amor en «Más que antes»

El cantante venezolano residenciado en Praga, estrena una nueva canción con matices del pop y la balada tropical. Keny Gómez se aventura a cantarle al amor en Más que antes: un tema que apela a la nostalgia y a la complicidad entre dos personas que se han encontrado para pasar el resto de sus vidas juntos. La canción fue escrita en el año 2017 y en ella se mezclan tres elementos que Keny considera claves: el amor, la nostalgia y el ritmo.

Más que antes cuenta con la participación de destacados artistas y productores de la escena musical en el mundo: en el bajo está Andrés Ibarburo – bajista, chelista y reconocido productor musical de la escena uruguaya. En la percusión está Michito Sánchez – destacado músico que ha trabajado con artistas como Juanes, Julieta Venegas, Elton John, entre muchos otros. La producción y coproducción estuvo a cargo de Keny, junto a José Ángel Samiñón y Ani de los Reyes. La mezcla y masterización se hizo en Colombia por Diego Avila.

Más que Antes narra la propia historia de amor de Keny con su esposa. En el año 2019 la cantó por primera vez en vivo, durante un evento literario en Praga. Esa noche se hizo la presentación de Síndrome de Praga: la novela del reconocido escritor argentino Juan Pablo Bertazza. Motivado por la reacción del público, decidió grabarla en el estudio y hacerla parte de su repertorio.

La canción cuenta con un videoclip que fue grabado en la ciudad de Praga, antes de que el mundo se sumergiera en la cuarentena, bajo la producción de Wildcat Films y la dirección de Tomás Krejci, responsable también del video de Turista, su primer sencillo.

Entre bailes y colores, Keny recrea un poco su propia experiencia: “A nivel audiovisual procuré darle un ángulo distinto al tema y agregar un elemento nostálgico. Quise que se tratara de una pareja que se ha conocido durante toda la vida y que después de todos esos años, se reencuentran para quedarse juntos.“

Con este lanzamiento, Keny también anuncia su regreso a la escena musical checa con algunas presentaciones durante el mes de septiembre. En el contexto de la pandemia, algunos locales han cerrado y muchas presentaciones han sido suspendidas. Sin embargo,nuevas medidas fueron tomadas y las restricciones han disminuido, permitiendo que la dinámica de la música en vivo regrese para animar a la ciudad.

En los próximos meses Keny hará nuevos lanzamientos de otros singles. Para conocer más, pueden seguirlo a través de sus redes sociales: @kenygomezmusic en Instagram y Facebook.

