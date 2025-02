Kevin Gabriel Presenta su Nuevo Sencillo «Me Quedaré Contigo»

Puerto Rico, (Febrero del 2025). – El carismático cantante Kevin Gabriel anuncia con entusiasmo el lanzamiento de su nuevo sencillo «Me Quedaré Contigo», una melodía que promete convertirse en el himno del amor para este Día de San Valentín. Disponible en todas las plataformas digitales a partir de mañana, 7 de febrero de 2025, esta canción es un adelanto especial de lo que será su próximo álbum, que está a punto de ver la luz.

«Me Quedaré Contigo» es el resultado de la colaboración de destacados profesionales de la industria musical:

Letra: Beto Rebolledo, quien con su pluma magistral ha sabido capturar la esencia del amor verdadero en cada palabra.

Arreglos y Producción: El reconocido Javier Tito “Furia” Álvarez aporta su experiencia y creatividad, entregando un sonido fresco y envolvente.

Músicos:

Carlos García

Gilberto Méndez

Carloscar Cepero

Javier Tito “Furia” Álvarez

La fusión de estas mentes creativas ha dado vida a una pieza musical que combina ritmos cautivadores y letras conmovedoras, ideales para celebrar el amor en todas sus formas.

«Quiero agradecer de antemano todo el apoyo recibido por parte de todos los que, de alguna manera u otra, han difundido mis canciones en sus emisoras radiales y programas. Con mucho amor, les envío mi más reciente sencillo titulado ‘Me Quedaré Contigo’, un tema que es un preámbulo para lo que será el Día de los Enamorados. Espero que les guste, y les adelanto que esto es parte de lo que será mi nuevo disco, que está a la vuelta de la esquina.»- Kevin Gabriel

Este sencillo no solo celebra el amor, sino que también marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de Kevin Gabriel. Su próximo álbum promete sorprender a sus seguidores con una mezcla de estilos y emociones, reflejando su madurez artística y su dedicación por entregar música de calidad.

«Me Quedaré Contigo» estará disponible a partir del 7 de febrero de 2025 en todas las plataformas digitales.

Tumbao Media Productions

Kevin Gabriel Presenta su Nuevo Sencillo «Me Quedaré Contigo» was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí