Kiersten Leigh: “quiero inspirar a otros a través de mi música”

Cantante, compositora e instrumentista, esta joven norteamericana ha comenzado a sorprender al público a través de los medios digitales, con una voz y un sentimiento capaz de tocar y conmover los corazones, como lo evidencia su sencillo “Guide me Lord”

A sus 17 años, Kiersten Leigh no solo ejecuta dos instrumentos -piano y ukelele- y canta con una voz capaz de tocar las fibras más sensibles de quienes la escuchan, sino que además es la compositora de sus propios temas.

“Guide me Lord” es el sencillo con el que Kiersten Leigh se está dando a conocer formalmente en la industria musical. Y es que esta joven de origen norteamericano a pesar de llevar años inmersa en la música, solo hasta ahora ha decidido compartir su arte con el mundo y lo hace de una manera espectacular.

Sus primeras veces tocando y cantando ante un público, aparte de la familia, fueron en los eventos de la iglesia, como ha ocurrido con otras importantes figuras del mundo de la música.

Por ello no es de extrañar que sea su fe inquebrantable y una necesidad tremenda por conectar con los demás, hacerlos sentir apreciados y comprendidos, lo que inspire sus composiciones. Leigh explica lo que siente de la siguiente manera: “La gente necesita saber que siempre hay esperanza y promesas que vienen de Dios. Muchas veces sentimos desesperación, pero siempre podemos llamar a Dios para que nos guíe. Él me ha dado esperanza; me ha servido de combustible para superar mis luchas y deseo que ayude a otros a hacerlo también”. De este sentir nace el tema “Guide me Lord”

“Durante el proceso de composición, aprendí las diferentes técnicas que como cantante deben tenerse en cuenta en el estudio de grabación. Tuve algunas dificultades para encontrar armonías para algunas de mis canciones, pero todo salió bien. En general, mi mayor obstáculo es publicarlo para que la gente lo escuche. No es fácil para un artista nuevo”; un “detalle” con el que suelen toparse tantos artistas, pero que muy pocos lograr superar.

Por otra parte, el videoclip que acompaña el sencillo “Guide me Lord”, fue realizado por un talentoso venezolano, ganador de Grammy Latino, Luis Leal, con quien contacta Leigh a través de su productor y songwritting coach, Jorge Cid, otro talentoso artista musical de origen venezolano,

Acerca del rodaje del audiovisual, la artista asegura que “Fue una experiencia única. No estoy acostumbrada a estar frente a una cámara, pero disfruté viendo cómo se combinan diversos factores para el producto final”.

CONOCIENDO A KIERSTEN LEIGH

Kiersten estudia piano desde que tenía 9 años de edad, y con dedicación y formalidad académica, sumado a su pasión por la música, le han llevado a una impecable ejecución de dicho instrumento.

Pero desde hace unos tres años Kiersten se interesó por el Ukelele, el cual ya toca, aprendido de manera independiente, a través de videos en Youtube, valiéndose de sus conocimientos formales de la música.

En cuanto al canto, la propia Kiersten confiesa “Siempre he estado enamorado de la música. Incluso cuando era más joven, disfrutaba cantando una gran variedad de géneros. El canto me ha llegado como un talento natural y recientemente he tenido la fantástica oportunidad de tomar clases de nivel universitario tales como: Apreciación musical y Teoría musical, lo cual ha sido muy importante para perfeccionar lo que hago”.

Para Leigh la música es una forma de conectarse emocionalmente con los demás. Ella realmente disfruta transmitir un mensaje positivo a las personas y encuentra que la música es el lenguaje universal que nos une a todos.

“Me encantaría que mi música inspire a mi audiencia y les sirva como medio para expresar sus emociones, ya sea felicidad, tristeza, soledad o amor. Quiero que mi música sea relajante y divertida de escuchar”, asegura Kiersten cuando se refiere al por qué de su incursión en esta industria tan compleja.

Ella busca hacer una música única, pero no niega las influencias rítmicas y de otros artistas que tiene su trabajo. Kiersten cuenta que la música Pop y la Indi están muy presentes en su vida, y ello indudablemente marca de una u otra manera su trabajo en cuanto a la música en sí, aunque el mensaje se inclina hacia otra vertiente.

“Mis influencias musicales provienen de una variedad de cantantes diferentes, van desde géneros más antiguos como Richard Valenzuela y Freddie Mercury hasta pop moderno con Billie Eilish y Panic at the Disco”, señala Kiersten, pero asegura que con quien se ha identificado más, a nivel de las letras es con Lauren Daigle. “Ella cuenta en sus canciones como Dios la ha guiado en sus luchas y a mí me gusta hacer lo mismo. Compartimos ese interés de agradecer a Dios por ayudarnos a vencer y ser una luz para los demás”.

Leigh ha contado desde el inicio con el apoyo de su familia, quienes han sido el motor de su carrera, con un amor incondicional, por lo que siempre les estará agradecida. Fue para ellos para quienes cantó por primera vez y luego comenzó a presentarse en eventos de la iglesia, como lo han hecho numerosos grandes artistas norteamericanos.

Kiersten Leigh: “quiero inspirar a otros a través de mi música” was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa