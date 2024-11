Kiki Valera recibe nominación al Grammy

Miami, FL.- El talentoso músico cubano, Kiki Valera, ha sido reconocido por la Academia Latina de la Grabación con una nominación al Grammy en la categoría de Mejor Álbum Tropical Latino por su reciente producción discográfica, «Vacilón Santiaguero». Esta nominación es un merecido reconocimiento a la trayectoria y el talento de Valera, quien ha demostrado ser un virtuoso en múltiples disciplinas musicales.

Kiki Valera, hijo del legendario septeto La Familia Valera Miranda, ha heredado la pasión por la música cubana y la ha elevado a nuevas alturas. Con «Vacilón Santiaguero», Valera nos transporta a los ritmos más auténticos de Santiago de Cuba, fusionándolos con su propio estilo innovador. Su versatilidad como multiinstrumentista, compositor, arreglista, ingeniero de sonido y productor se evidencia en cada una de las canciones de este álbum.

«Quiero agradecer con todo mi corazón a mi familia y a toda mi gente, por su apoyo constante. Esta es mi primera nominación y realmente me siento honrado y agradecido por todos ustedes, especialmente a mi amada esposa, mánager y productora, Naomi Bierman. Es un reconocimiento no solo a mi trabajo, sino también a la rica tradición musical de Santiago de Cuba.» expresó Kiki Valera

Un álbum que celebra las raíces cubanas

«Vacilón Santiaguero» es un homenaje a la cultura cubana y a sus raíces musicales. El álbum incluye una selección de canciones que celebran la vida, el amor y la alegría, interpretadas con la maestría y la pasión que caracterizan a Kiki Valera.

