King Raylon y Adelaury Lanzan el Nuevo Sencillo “Que Le De”

Santo Domingo, Rep. Dom. – El destacado artista dominicano Rainel Isael Corporan Puello, conocido en el ámbito musical como King Raylon, se une a la talentosa Adelaury para presentar su más reciente sencillo titulado “Que Le Dé”. Este lanzamiento, producido por Raylon Music y con un video audiovisual dirigido por Gerson De Leon, promete ser un éxito rotundo en la escena musical de música urbana.

King Raylon, originario de San Cristóbal, ha demostrado ser una figura influyente en la industria musical, destacándose como cantante, productor y compositor. Su estilo único, que fusiona géneros como Dembow, Rap, Dancehall y Reggaeton, le ha permitido crear una conexión especial con su audiencia. Con éxitos anteriores como “La Sentite”, “Que Mojadero”, “Apretalo” y “Ella Es (Freestyle)”, King Raylon ha capturado la atención de miles de oyentes, acumulando más de 100,000 oyentes mensuales en Spotify.

Adelaury, por su parte, aporta su talento y carisma a este nuevo sencillo, creando una colaboración explosiva que seguramente resonará entre los fanáticos de ambos artistas. “Que Le Dé” es una canción que combina ritmos pegajosos, reflejando la esencia y versatilidad de ambos intérpretes.

Producción y Dirección:

La producción musical de “Que Le De” estuvo a cargo de Raylon Music, asegurando una calidad sonora excepcional que complementa perfectamente las voces de King Raylon y Adelaury. El video audiovisual, dirigido por Gerson De Leon, ofrece una experiencia visual impresionante que acompaña la energía y el dinamismo de la canción.

Sobre King Raylon:

Rainel Isael Corporan Puello, conocido artísticamente como King Raylon, es un artista, productor y compositor dominicano radicado en San Cristóbal. A lo largo de su carrera, ha trabajado con figuras destacadas como Leo RD, Brea Frank y OG Destruyelo, consolidando su posición en la industria musical. Su versatilidad y talento le han permitido explorar y fusionar diversos géneros, creando un sonido único y fresco.

Sobre Adelaury:

Adelaury es una artista emergente que ha capturado la atención del público con su voz y su presencia escénica. Su colaboración con King Raylon en “Que Le De” marca un hito importante en su carrera, mostrando su capacidad para adaptarse y brillar en diferentes estilos musicales.

“Que Le Dé” ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming y el videoclip se puede apreciar a través de YouTube:

