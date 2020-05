“Enamorado”, es el nuevo single de King VIP, quien de la mano de Essnce Music Group, realizó el lanzamiento oficial del video de su canción “Enamorado”, con el que busca resaltar esos detalles que ahora pasan desapercibidos, como sentir las mariposas en el estómago o deleitarse con la sonrisa de la persona que amas.

“Con este video quisimos proyectar la magia que se siente cuando uno está enamorado, eso de sentir las mariposas en el estómago y cautivarnos con su sonrisa y su mirada, todos esos detalles que ya hoy como que nadie toma en cuenta”, declaró el cantante.

King VIP quería arrancar el año con fuerza y vaya que lo logró. Su tema “Enamorado” ha calado en la radio en partes de Estados Unidos, Australia, Sur América, y ahora con el video promocional busca catapultar su carrera, que ya cuenta con múltiples oportunidades en las que ha podido compartir tarima con artistas de la talla de Yvi Queen y Rakin y Ken Y.

“Ha sido un camino difícil, pero seguimos trabajando. Ya hemos compartido escenario con grandes artistas y lo que sigo buscando es que la gente se identifique con mis letras y mis ritmos”, dijo el cantante ecuatoriano, intérprete de temas de reggaetón urbano pop como Toketeo y Bailando Sensual.

King VIP celebra el lanzamiento de su video “Enamorado” was last modified: by

En : Gente