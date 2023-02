Parque acuático de Canadá mantiene torturada en cautiverio más de 40 años a Kiska una ballena orca y se niegan a soltarla.

Durante décadas los zoológicos y parques acuáticos han torturados animales que están o no, en peligro de extinción. Sí, estimados lectores cómo lo leen, han torturado animales y que deberíamos llamar «personas no humanas» luego que ya por fin sabemos que cada especie tiene un nivel intelectual.

Estos centros de reclusión de animales que deberían estar en sus hábitats, constantemente financian a los traficantes de especies exóticas para que les lleven animales con que «divertir» a los humanos.

Kiska fue capturada en el año 1979, para ese entonces tenía 3 años, y fue vendida y revendida por traficantes hasta terminar en el parque acuático donde ha estado por más de 40 años, de los cuales los últimos 11 años ha estado en aislamiento en solitario.

En Ontario, Canadá, donde está el parque acuático la ley dice : “no solo es ilegal causar angustia física o sufrimiento a un animal, también es ilegal causar angustia psicológica”.

Un caso que ha llamado la atención pública pero no a los ineptos gobernantes que permiten la tortura de animales indefensos.

New video taken Jan 14, 2023 above MarineLand and their last surviving orca Kiska. Her conditions continue to deteriorate while she floats in solitude. pic.twitter.com/9LCFl4sJDI

— Phil Demers (@walruswhisperer) January 14, 2023