En Kissimmee, Florida: Un gringo afroamericano golpea salvajemente «por diversión» a un niño venezolano autista, VIDEO

Valiéndose de su nacionalidad y ser mayor y mas fuerte un gringo afroamericano golpeó por «diversión» a un niño venezolano que estudia en la escuela secundaria Liberty High School en Kissimmee, Florida.

El estudiante venezolano fue agredido por unos estudiantes a pesar de su condición de autismo, aun cuando el video que se viralizó solo se ve un estudiante afroamericano al parecer perteneciente a pandillas locales.

El consumo de Drogas, crímenes de odio y la violencia es el común en EEUU.

En un país donde se permite drograrse de forma libre y en algunos casos los gobiernos locales reparten droga e inyectadoras para adictos, cada día se ven casos cómo este , crímenes de odio generados por el submundo de la violencia que subyace en la «sociedad» norteamericana que no se muestra en las películas de Hollywood donde todo se ve bonito pero en la realidad es totalmente lo contrario.

En resumen:

Un Joven venezolano de 16 años con AUTISMO fuegolpeado en reiteradas ocasiones por estudiante de liberty high school, que está ubicado en la 4250 pleasant hill road Kissimmee, Florida 34746.

Los secuaces del agresor grabaron el suceso y lo difundieron como parte del crimen de odio realizado por afroamericanos en contra de los venezolanos en la Florida.

#Kissimmee,#Florida Un gringo afroamericano golpea salvajemente por "diversión" a un niño venezolano autista y las autoridades no hacen nada al respecto, la escuela se desentendió del ataque y la policía aun cuando se hizo la denuncia no sancionó al salvaje agresor,VIDEO pic.twitter.com/J6qRnMXg0w — NotiActual (@notiactual) December 14, 2021

