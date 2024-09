KmpList y Audioplace Anuncian una Colaboración Estratégica para Beneficiar a Estudiantes de Música

Miami, FL. – KmpList (www.kmplist.app), la innovadora plataforma diseñada para productores musicales y compositores se complace en anunciar una colaboración estratégica con Audioplace, una destacada y vanguardista universidad de Audio con sedes en Venezuela y México. Esta alianza marca un hito significativo en la educación musical y promete abrir nuevas puertas tanto en el mercado latinoamericano como en el americano.

Beneficios para la Industria Musical Latinoamericana y Americana

La colaboración entre KmpList y Audioplace está diseñada para proporcionar beneficios mutuos que van más allá del ámbito académico, impactando directamente en la industria musical. Al integrar KmpList en el plan de estudios de Audioplace, se ofrece a los estudiantes una herramienta avanzada para la venta y distribución de sus catálogos musicales, lo que facilita su entrada al competitivo mercado musical.

Este acuerdo no solo fortalece la educación musical en Latinoamérica, sino que también crea un puente directo hacia el mercado americano. Los estudiantes y profesionales de la música tendrán la oportunidad de presentar y vender sus trabajos a una audiencia más amplia y diversa, potenciando su alcance y oportunidades de crecimiento.

Nuevas Oportunidades para Compositores y Productores

Para los compositores y productores, esta alianza significa una plataforma robusta para la gestión y venta de sus obras. KmpList permite a los usuarios listar sus composiciones y producciones en un catálogo accesible para artistas y otros profesionales de la industria musical, fomentando colaboraciones y nuevas oportunidades de negocio.

Además, Audioplace ha decidido abrir una nueva materia denominada “Aceleración de Negocios Musicales”, que será impartida por Luigi Lugo, CEO de KmpList. Esta materia dotará a los estudiantes con conocimientos prácticos y estratégicos para navegar y prosperar en la industria musical moderna.

Integración de Sistemas de Catálogos Privados

Como parte de esta colaboración, Audioplace integrará el sistema de catálogos privados de KmpList para la revisión de asignaciones en las materias de producción musical, música y composición. Este sistema permitirá a los estudiantes recibir feedback directo y mejorar sus trabajos en un entorno profesional, preparándolos mejor para los desafíos del mercado real y abriendo puertas a un entorno de negociación real de catálogos musicales para todos los usuarios estudiantes.

Jesús Sánchez, director de Audioplace, expresó su entusiasmo por esta colaboración: “Estamos emocionados de asociarnos con KmpList. Esta plataforma no solo enriquecerá la educación de nuestros estudiantes, sino que también les brindará las herramientas necesarias para alcanzar el éxito en la industria musical global.”

Esta alianza estratégica entre KmpList y Audioplace representa un paso significativo hacia la integración de la educación musical y las oportunidades comerciales en la industria musical. Con esta colaboración, ambos socios esperan no solo fortalecer la formación de nuevos talentos, sino también proporcionarles las herramientas y plataformas necesarias para triunfar en un mercado global.

Contacto de Prensa: Charlie Pérez

Info@tumbaomediaproductions.com

KmpList y Audioplace Anuncian una Colaboración Estratégica para Beneficiar a Estudiantes de Música was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí