Miami, FL. — KmpList, la innovadora plataforma para productores musicales y compositores se complace en anunciar un acuerdo de cooperación con Habeatat Music, un sello disquero que agrupa a grandes exponentes del rap y trap latinoamericano.

A través de esta colaboración, los talentos de Habeatat Music recibirán propuestas directamente mediante la plataforma de KmpList. Este acuerdo permitirá a artistas como Letra, Horus, Solo Soul, Liana Malva, Hermanos Química, Lil Einyel y DJ Figu, acceder a una red amplia de compositores y productores, facilitando nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento.

Mauricio Gomez, representante de Habeatat Music, expresó su entusiasmo por esta alianza: “Seleccionamos a KmpList por lo novedoso que resulta tener la oportunidad de estar en contacto directo con la comunidad de compositores, y por la seguridad anti-plagio que brinda la plataforma.”

Luigi Lugo, CEO de KmpList, comentó: “Nos sentimos honrados de tener a grandes productores y artistas en nuestra plataforma. Esta colaboración no solo fortalece nuestra misión de conectar a la industria musical, sino que también asegura un entorno seguro y creativo para todos nuestros usuarios.”

Esta alianza estratégica promete revolucionar la forma en que los artistas de Habeatat Music interactúan con la comunidad musical, abriendo nuevas puertas y potenciando el talento latinoamericano en el ámbito global.

Sitio web : habeatat.com

Contacto de Prensa

Charlie Pérez

Info@tumbaomediaproductions.com

KmpList y Habeatat Music Anuncian una Colaboración Estratégica was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí