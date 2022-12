Korta Record’s presenta Latin All Stars con «Miami Tiene Sabor»

Miami, FL, 30 de noviembre de 2022.- (@MinayaPR) El grupo salsero “Latin All Stars” lanza su primer sencillo “Miami Tiene Sabor” disponible en todas las plataformas y pronto el vídeo en el canal oficial de su disquera Korta Records en Youtube.

El vídeo musical está lleno de color, sabor y un estupendo grupo de profesionales comprometidos, que logra reunir a creadores, productores, coreógrafos y bailarines de diferentes edades que han trabajado por y para la música, encontrando en la salsa su mejor medio de expresión, donde se hace referencia a la diversidad de culturas expresiones y acentos del gentilicio de Miami, que hace entender que la verdadera riqueza de Miami es su gente el aporte en el crecimiento de la ciudad y las fortalezas de los habitantes latinos que permiten reafirmar que «en Miami me quedo porque Miami tienen Sabor».

La banda está integrada por Marlin Mendioroz, Yorman Klay, Adrián Marchant, Yomil Rivas y Frank Cróquer, bajo la producción artística de Luis Francisco «El Negro» Mendoza y su sello, Korta Records.

La esencia del grupo se manifiesta sobre el escenario. Su conexión con el público ha sido evidenciada en los «Viernes de Pequeña Habana» realizados en la Calle 8, “4th of July Bayfront Park Celebration” y en la segunda edición del “Latin Salsa Festival Konga Locka” en Opa Locka, apadrinado por Gloria y Emilio Estefan en la ciudad de Miami, Florida.

«Desde mi llegada como inmigrante a Miami, tuve muchos trabajos en donde conocí a mucha gente de diferente nacionalidades, conociendo la diversidad de culturas, expresiones y acentos. Comencé a entender que la verdadera riqueza de Miami es la gente, el aporte del latino ha sido importante en el crecimiento de la ciudad, de allí nace la idea de escribir esta canción, en donde intento resaltar las expresiones y fortalezas de los habitantes latinos en Miami» expresó Adrián Marchant quien es el compositor del tema.

Sobre la banda:

Frank Cróquer: «EL NIÑO DE LA LATIN» nacido en Caracas, cantante dedicado a la música popular que ha plasmado su voz en canciones como «Hoy es viernes» y «Voy a perder la cabeza por tu amor», dirigida por el maestro Natividad Martínez.

Yomil Rivas: «EL COREÓGRAFO DEL 02», reconocido coreógrafo y cultor de la salsa a través de la formación artística de jóvenes venezolanos.

Marlin Mendioroz: «LA ESTRELLA DE LA SALSA», cantante y compositor nicaragüense reconocido por temas como «Calabaza» y «Mi Nicaragua» que se popularizó a través de distintos programas televisivos.

Adrián Marchán: «EL COMPOSITOR ROMÁNTICO» cantante y premiado compositor cuya discografía lo ha llevado a alternar con artistas icónicos dentro del género en distintos países.

Yorman Klay: «EL TRILER DE LA SALSA» criado con la esencia artística de su padre Oscar D’ León y su tío Wladimir Lozano, se convierte en apasionado de la música latina y todas sus expresiones; un artista experimentado en el baile, el canto y la percusión.

La versatilidad y talento musical en Latinoamérica es tan amplio como el público que desea disfrutar de una propuesta artística que honre y magnifique la alegría y creatividad que la salsa que ha demostrado en tantas ocasiones.

Con las composiciones originales de los integrantes y su lanzamiento “Miami Tiene Sabor”, Latin All Stars llegó para quedarse y celebrar la música con una de sus expresiones más emocionantes ¡la Salsa!