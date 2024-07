Kat Deluna se posiciona en los primeros lugares con ‘Kruela’

Esta bachata urbana interpretada por la reconocida cantante de origen dominicano, irrumpe en el “Top Ten” de Monitor Latino.

El sencillo y video que lleva por nombre «Kruela», muestran una versátil propuesta de Kat Deluna, que emana sensualidad, una imagen renovada, y un nuevo sonido tropical.

El nuevo tema musical “Kruela» de la destacada artista Kat Deluna, se encuentra en los primeros lugares de los diferentes carteleras de música.

Monitor Latino: #2 Cartelera Bachata y #8 Cartelera Top 50 en la Republica Dominicana

Record Report: #4 Latin Top 40 en Venezuela

YouTube Music: #3 Cartelera Nacional en Venezuela

Spotify: El Nuevo Tropical, Jangueo, Bachata Lovers, Vibras, Amor Tropical

“Kruela” se hace acompañar de un video musical que explora movimientos sensuales destacando el baile de la Bachata, resaltando la belleza de este ritmo, que aunque nuestro, se lo dimos al mundo. La canción es un himno para aquellos que retoman el camino del amor después de una ruptura sentimental.

Kat Deluna emocionada por este lanzamiento, amplió: “Estoy explorando un nuevo sonido dentro de la bachata urbana, en homenaje a mis raíces dominicanas».

La artista que recientemente firmó con Vengabu, una empresa multimedia de Emiratos Árabes Unidos, apenas comienza a darnos todo lo que viene de su parte este 2024, anunciando que pronto estará visitando República Dominicana y Venezuela.

“Kruela» se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, y su video musical en el canal oficial de Youtube de la artista.

Nacida en Nueva York y criada en el rico tapiz de la diáspora dominicana, Kat Deluna mezcla diversas influencias musicales. Su éxito ¨Whine Up¨ con Elephant Man alcanzó la certificación Platino de Estados Unidos, vendiendo mas de un millón de copias, sacudiendo el mundo con sus icónicos pasos de baile. Doja Cat recientemente compartió un video con ¨Whine Up¨ en su cuenta de Instagram, subrayando la popularidad duradera.

Ha colaborado con artistas como Busta Rhymes, Akon y Lil Wayne, Arcangel, Don Omar acumulando mas de 700 millones de visitas en sus videos musicales, figurando en el top de importantes listas de numerosos países como es la de Billboard en Estados Unidos.

