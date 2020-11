Kurt marca la diferencia con “Mi tiktoker favorita”

El talentoso cantante lanzó este 8 de noviembre su reciente sencillo promocional, mismo que ya cuenta con un videoclip oficial dirigido por Diego Alé

Caracas, noviembre 2020.- “Ojalá” fue el tema que lo puso en la palestra musical, logrando que el mismo ocupara el #1 de la cartelera general del Record Report y no saliera por más de seis semanas del Top 10 de dicho renglón. Ahora, el cantante Kurt se prepara para seguir conquistando corazones con su música.

“Mi tiktoker favorita” es el nuevo tema promocional de este joven talento, escrito por él mismo junto a Diego Alé y Amesty Gerson y producido por 2K Studios. “Me inspiró a escribirlo una chica que comencé a seguir en TikTok y se convirtió en mi favorita. Me gustaba mucho, así que quise dejar constancia de eso y salió esta increíble pieza”, cuenta. “Es un tema bastante comercial, original y el sonido es único, creo que nadie ha hecho algo así en Venezuela”, complementa.

Es que, según explica Kurt, se trata de una fusión de pop y reggaetón, sin dejar de lado la línea romántica. “El sonido es totalmente diferente, aunque se mantiene en lo romántico, es una mezcla que no se escucha en Venezuela y eso es lo bueno, que la gente tendrá un tema diferente a lo normal, muy fresco”, asegura.

El videoclip de “Mi tiktoker favorita” fue dirigido por Diego Alé. “Se basa en que llego al estudio de tatuajes, me tatúo el logo de TikTok y cuando me lo toco sucede una especie de teletransportación que me lleva al ‘Mundo de TikTok’. El resto del video solo decidimos que sea divertido y entretenido con muchos de tiktokers, bailarines, influencers y hasta mis hermanas. ¡Sé que les va encantar!”, dice Kurt. “Estoy súper satisfecho con el resultado, siento que todo el trabajo que hace mi equipo 2K Studios queda a la perfección”, finaliza.

El tema y el video se encuentran disponibles en las plataformas musicales del cantante desde el 8 de noviembre.

Si quieren conocer cada paso de este talentoso cantante, no duden en seguirlo en sus redes sociales como @kurtlibre.

Kurt marca la diferencia con “Mi tiktoker favorita” was last modified: by

En : Notas de Prensa