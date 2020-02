La 1ra. Edición del Miss GlobalBeauty Venezuela 2020 Viene Con Todo

El pasado jueves 20 de febrero la Organización del Miss GlobalBeauty Venezuela, sostuvo su primer encuentro con los medios de comunicación del país en las instalaciones de IL Nuovo Ristorante, para brindarles todos los detalles de lo que será su 1ra. Edición, este nuevo certamen de belleza tiene como objetivo seleccionar a una portavoz que además de ser bella, promueva campañas sociales sobre la conservación ambiental, el empoderamiento de la mujer, la tolerancia, a la no violencia y la paz; Bajo el lema “Belleza del Corazón”.

Los directores del Miss GlobalBeauty Venezuela Iván Yendiz y Leonardo González, dieron a conocer que aceptaran dentro del concurso a mujeres casadas hasta los 29 años de edad, así como también comentaron que habrán eventos previos antes de la noche final del mismo que se celebrara en el mes de julio en nuestra ciudad capital.

Y desde ya las postulaciones están abiertas para participar en el Miss GlobalBeauty Venezuela 2020, mediante la cuenta oficial de instagram del concurso @globalbeautyvenezuela pueden conocer cuál es el proceso que deben seguir las chicas para postularse, cabe destacar que el equipo de la organización emprenderá la búsqueda por todo el territorio nacional para seleccionar a 24 jóvenes a través los castings regionales quienes competirán para alzarse con la Corona.

Las ganadoras tendrán la oportunidad de representar a Venezuela en los concursos internacionales Miss Global City, Miss Global Turism y Emerald Pageant. Ya tiene candidata para su edición 2020 y es Romina Figueroa, quien será Venezuela en este certamen internacional esta chica fue corona el pasado jueves 20 de febrero como Emerald Pageant Venezuela 2020, esta joven es oriunda del Estado Sucre, de 24 años de edad y de estatura 1.72cm, es Técnico en Educación Integral y Relaciones Industriales. Posee una amplia trayectoria en concursos de belleza, en la actualidad se encuentra preparándose por calificados expertos de la Organización GlobalBeauty Venezuela, para lo que será su participación en esta contienda de belleza que se efectuara en Santa Marta – Colombia en el mes de Septiembre.

La flamante corona que lucio la nueva Miss Emerald Pageant Venezuela 2020, fue diseñada por el afamado orfebre Carlos Boulton, para el encuentro con los medios vistió un diseño de la reconocida firma Moniz & Fornes, su maquillaje y estilismo estuvo a cargo Gustavo Córdova, el cambio de look y asesoría de imagen por parte David Revilla, para las fotografías oficiales del certamen estuvieron bajo el lente del prestigioso fotógrafo especialista en editoriales de moda Emmanuel Báez.

Fotografías Cortesía: Nicolás Di Folca / @NcoPhoto7

