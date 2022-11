La 5G en una senda de innovación hacia la próxima generación de redes inalámbricas

BELLEVUE, Washington, Noviembre de 2022.- En tanto la 5G evoluciona a 5G-Advanced, están en marcha las investigaciones para el desarrollo de las futuras redes celulares inalámbricas de sexta generación “6G”, que podrán abrir nuevas oportunidades para extender las soluciones inalámbricas a casi todas las facetas de las interacciones de personas y máquinas. Hoy, 5G Americas, la voz de la 5G y de 4G LTE para las Américas, anunció la publicación de su último estudio sobre las comunicaciones en las redes del futuro, titulado “Mobile Communications Towards 2030” (“Comunicaciones móviles hacia 2030”).

Chris Pearson, presidente de 5G Americas, dijo: “La 5G tiene una enorme hoja de ruta de innovación por delante y está sentando las bases para el éxito de la próxima generación de tecnologías inalámbricas. En el avance hacia el futuro del mundo conectado, nuestra industria primero debe entender las áreas que la 5G no está abordando para crear una visión 6G y establecer futuras normas. Las empresas, los gobiernos, las organizaciones de normalización y la academia están empezando a considerar en este momento la posibilidad de la próxima ola de tecnología inalámbrica para el 2030 en adelante.”

En el estudio más reciente se repasan las actividades que dan forma a las redes inalámbricas posteriores a 5G en toda América del Norte y en el mundo entero, incluyendo iniciativas en Alemania y la India. Se analizan las especificaciones y requerimientos iniciales para las aplicaciones emergentes de comunicaciones móviles, que incluyen, entre otras, las comunicaciones holográficas, imágenes y sensores, las evoluciones de la Internet de las Cosas Masiva (mIoT, por sus siglas en inglés), la agricultura inteligente y los servicios de primera respuesta.

El trabajo se centra en particular en el liderazgo tecnológico de América del Norte, examinando los nuevos servicios, aplicaciones y tecnologías emergentes que se encuentran en la etapa de análisis y planificación. Se reseñan las actividades del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la ley CHIPS de reciente aprobación en ese país, las actividades de normalización y el liderazgo de América del Norte en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) que resultan significativos para la investigación y el futuro desarrollo de la 6G.

El trabajo “Mobile Communications Towards 2030” explora los siguientes temas clave:

Introducción con actividades centradas en programas de América del Norte y NSF

Repaso de actividades globales

Iniciativas de normalización

Casos de uso

Requisitos tecnológicos y evolución de las redes

Habilitadores de la tecnología y tendencias

Liderazgo de América del Norte: tecnología y regulación

Brian Daly, Vicepresidente Adjunto para Normas y Alianzas con la Industria de AT&T y líder del grupo de trabajo de 5G que elaboró este informe, dijo: “La 5G continúa evolucionando con enormes avances en múltiples áreas. Sin embargo, las organizaciones han comenzado a estudiar la próxima generación de tecnología inalámbrica. Al mirar al futuro, se prevé que la 6G tenga requisitos rigurosos para el desarrollo de redes de comunicaciones inalámbricas de alto rendimiento, sumamente confiables, inteligentes, cognitivas, flexibles y sostenibles.”

Ali Khayrallah, Científico Senior del Grupo de Tecnología Avanzada de Ericsson y colíder de este grupo de trabajo de 5G Americas, dijo: “Muchos proyectos identificados como “Próxima G” y “6G” ya están en marcha en muchas partes del mundo. Si bien no se prevé contar con redes 6G al menos hasta el año 2030, las estrategias y políticas correctas pueden promover la inversión, investigación, el desarrollo, la innovación y el despliegue de la próxima generación de tecnologías de comunicaciones móviles.”