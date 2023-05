La 75.ª Asamblea Mundial de la Salud premió a investigadores destacados por contribuciones a la salud pública

Asamblea Mundial de la Salud a investigadores destacados por contribuciones a la salud pública

27 mayo 2022 Comunicado de prensa Ginebra, Suiza

Durante una conmovedora ceremonia en la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, se entregaron premios a un grupo de personas de todo el mundo por sus destacadas contribuciones a la salud pública.

Al abrir la ceremonia de premiación, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud, dijo: “Los premios y galardones de salud pública de 2022 celebran a personas e instituciones por abordar con éxito una gran variedad de desafíos de salud en todo el mundo. Es un honor para nosotros unirnos para reconocer a estos verdaderos campeones de la salud. Agradezco a las fundaciones e instituciones que en general apoyan estos premios”.

Muchos de los premios otorgados han sido establecidos por un eminente profesional de la salud pública o creado en su memoria.

La convocatoria de nominaciones de candidatos para cada premio se envía cada año después de la clausura de la Asamblea Mundial de la Salud. Las nominaciones pueden ser realizadas por las administraciones sanitarias nacionales de un Estado Miembro de la OMS y por cualquier antiguo receptor de los premios. Los ganadores de 2022 fueron seleccionados en la 150.ª sesión de la Junta Ejecutiva, en enero de 2022, sobre la base de las recomendaciones realizadas por los paneles de selección dedicados a cada premio.

Ganadores de los premios 2022

Ihsan Doğramacı, Premio de la Fundación de Salud Familiar

Ganador del premio: Profesor Mehmet Haberal, Turquía

Pionero en los campos de cirugía general, trasplante y tratamiento de quemaduras, el profesor Haberal ha ayudado a establecer un marco legal para el trasplante de órganos en Turquía, al tiempo que mejora su aceptabilidad social a través de un enfoque holístico de la salud familiar y comunitaria, trabajando con familias de pacientes con enfermedades terminales. condiciones y con líderes religiosos. Su liderazgo y colaboración con instituciones nacionales, regionales y globales han llevado a la creación de numerosos centros de trasplante de órganos en Turquía y la formación de muchos profesionales de la salud interesados ​​en este campo de trabajo.

Premio de Salud Sasakawa

Ganador del premio: Dr Paisan Ruamviboonsuk, Tailandia

Como oftalmólogo especializado en el cuidado de la retina, el Dr. Ruamviboonsuk se ha centrado durante los últimos 25 años en abordar la segunda causa principal de ceguera en Tailandia: la retinopatía diabética. Inventó y comenzó a usar un método de detección especial, luego puso a prueba una iniciativa para capacitar a personal no oftalmólogo para usarlo y poder detectar correctamente las retinopatías en todas partes de Tailandia, incluso en las áreas más remotas. Como resultado de su trabajo, la detección de la retinopatía diabética es ahora un programa nacional administrado por el Ministerio de Salud Pública, gratuito para todos.

Premio de la Fundación de Salud de los Emiratos Árabes Unidos

Ganador del premio: Red de Lucha contra la Malaria de Nicaragua

El Componente Nacional de Malaria del Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud de Nicaragua, junto con la red comunitaria de colaboradores voluntarios (ColVol), ha sido clave en la implementación del programa nacional de control de la malaria por más de 50 años. Una comunidad de trabajadores de la salud locales que se enfocan en la vigilancia, el diagnóstico y el tratamiento de la malaria en el municipio de Puerto Cabezas, Nicaragua, ColVol son líderes en participación comunitaria, llegando a comunidades remotas y étnicamente diversas. La carga de enfermedad de la malaria ha disminuido significativamente en las comunidades atendidas.

Premio Su Alteza el Jeque Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah de Investigación en Atención de la Salud de las Personas Mayores y Promoción de la Salud

Adjudicatario: Dra. Hanadi Khamis Mubarak Al Hamad, Qatar

Líder nacional de Qatar para el envejecimiento saludable en el Ministerio de Salud Pública y líder clínico principal para servicios geriátricos, de atención a largo plazo y de rehabilitación, el Dr. Hanadi Al Hamad ha encabezado el desarrollo de programas innovadores como clínicas virtuales geriátricas para personas mayores y un día urgente. -unidad de atención en Qatar. Como resultado de su destacada labor, ha habido un aumento del 20 % en la capacidad de camas para cuidados a largo plazo; los servicios de atención domiciliaria y móvil ahora están completamente integrados; una página web dedicada a las personas mayores ahora brinda información sobre el envejecimiento saludable; y se han ampliado los servicios de clínicas comunitarias de rehabilitación y memoria en el nivel de atención primaria.

Premio en memoria del Dr. LEE Jong-wook de salud pública

Ganadores del premio: Profesor Prakit Vathesatogkit, Tailandia y el Centro de Tratamiento de Hipotermia Severa, Polonia

Profesor Prakit Vathesatogkit, Tailandia

Secretario Ejecutivo de la Fundación Acción sobre Tabaquismo y Salud (ASH) desde 1986 y miembro del Comité Nacional para el Control del Consumo de Tabaco del Ministerio de Salud Pública de Tailandia, el profesor Vathesatogkit ha dedicado su vida profesional al tabaco. control del tabaco, lo que da como resultado no solo mejores protocolos de tratamiento y atención para los pacientes, sino también una impresionante variedad de medidas de control del tabaco, incluidos los impuestos al tabaco y las restricciones a la publicidad del tabaco y el patrocinio deportivo. El profesor Vathesatogkit es pionero en la defensa de estas medidas y trabaja en todos los sectores, involucrando al público en general y desarrollando y empoderando redes.

Centro de Tratamiento de Hipotermia Severa, Polonia

El Centro de Tratamiento de Hipotermia Severa de Polonia fue la primera instalación polaca dedicada al tratamiento de pacientes con hipotermia y uno de los primeros centros médicos del mundo dedicados al tratamiento de la hipotermia accidental. El Dr. Tomasz Darocha, experto en el campo de la terapia extracorpórea, y el Dr. Sylweriusz Kosiński, especialista en anestesiología y cuidados intensivos, crearon el Centro. El Centro de Tratamiento de Hipotermia Severa ha iniciado numerosos proyectos de investigación y desarrollo para diseñar modernas soluciones tecnológicas utilizadas en el diagnóstico y tratamiento de la hipotermia. Han realizado un trabajo innovador para formar a los primeros en responder en los equipos de rescate de montaña, para salvar vidas.

El nutrido grupo de médicos y expertos que trabajan en el Centro compagina la labor médica e investigadora con la labor social, reconociendo el problema de la “hipotermia urbana” y la dimensión social de la hipotermia accidental. Esto incluye la atención a la necesidad de concienciación entre las personas en riesgo de hipotermia, por ejemplo, las personas en situación de falta de vivienda o pobreza.

Premio Nelson Mandela a la Promoción de la Salud

Ganador del premio: Dr. Wu Zunyou, China

El Dr. Zunyou Wu, epidemiólogo jefe del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, es reconocido por sus logros en el campo de la prevención del VIH/SIDA, como las políticas innovadoras basadas en evidencia que ha creado para llegar a los grupos más vulnerables al VIH/SIDA. . Fue un pionero en el diseño, la puesta a prueba y la ampliación de los programas de divulgación entre las trabajadoras sexuales y estableció el primer programa de intercambio de agujas de China y el primer tratamiento de reemplazo de opiáceos a gran escala. El impacto de estas medidas ha sido significativo: hoy en día, los usuarios de drogas representan el 1% de todas las infecciones por el VIH en China, mientras que en 2004 representaban la mitad.

Como resultado del trabajo del Dr. Wu, la prueba del VIH es ahora una herramienta de prevención clave entre todos los grupos vulnerables, con alrededor de 300 millones de pruebas realizadas en China en 2020. Las recomendaciones del Dr. Wu sobre intervenciones de divulgación para grupos vulnerables se han convertido en política nacional.

