Agencia Europea de Medicamentos autorizó comercialización de la vacuna contra el Ébola

Una Vacuna contra el Ébola ha sido aprobada! De acuerdo al máximo organismo de la salud mundial, La Organización Mundial de la Salud, La decisión anunciada por la Agencia Europea, sobre la que recae la responsabilidad de la evaluación científica de los medicamentos elaborados por la industria farmacéutica, representa un paso clave previo a la decisión de la Comisión Europea sobre la concesión de licencias.

Vacuna contra el Ébola

Así mismo la ONU, indicó: Un resultado que también aplaudió el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien destacaba que «la autorización condicional de la primera vacuna contra el Ébola es un triunfo para la salud pública y un testimonio de la colaboración sin precedentes entre decenas de expertos de todo el mundo».

Durante los últimos cinco años, la OMS convocó a diversos especialistas para evaluar las pruebas sobre varias vacunas candidatas al tratamiento contra el Ébola.

La singularidad del examen de la Agencia recae en el hecho de que tanto la OMS como los reguladores africanos participaron activamente a través de un innovador acuerdo de cooperación que ayudará a acelerar el registro para los países de mayor riesgo.

¿Que és el Ébola?

El virus del Ébola​ (Ebolavirus)​ es un virus de la familia Filoviridae que se detectó por primera vez en algunas regiones de África. La enfermedad que produce es una fiebre hemorrágica viral de la misma categoría que la fiebre de Marburg, la fiebre de Lassa y la fiebre del dengue. Es el patógeno causante de la enfermedad del Ébola, una enfermedad infecciosa muy grave que afecta a los seres humanos. Este nombre proviene del río Ébola (en la República Democrática del Congo, antigua Zaire), donde fue identificado por primera vez en 1976 durante una epidemia con elevada tasa de mortalidad. El brote de ébola en República Democrática del Congo fue declarado como emergencia de salud pública de interés internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Wikipedia

