La agrupación croata FiloSofía lanza su nuevo sencillo «Paranoia» del álbum «Ba-Clave»

Santo Domingo, Rep. Dom. – Santo Domingo, Rep. Dom. – La aclamada banda FiloSofía presenta su más reciente sencillo «Paranoia», extraído de su innovador álbum «Ba-Clave», lanzado recientemente al mercado. Esta canción es una inmersión profunda en la mente de una persona que lucha contra la paranoia severa, ofreciendo una experiencia auditiva y emocional única que invita a la reflexión.

Una Exploración Profunda de la Condición Humana

«Paranoia» es más que una canción; es un viaje a través de la psique de alguien atrapado en una realidad distorsionada. La composición, a cargo de D. Sedak-Benčić, y la letra, escrita por Sofía Sherocka, se entrelazan para crear una narración intensa y visceral. El narrador describe eventos cotidianos que, bajo su perspectiva alterada, se convierten en evidencia de vigilancia y persecución: desde electricistas sospechosos hasta un injusto corte de internet y encuentros con extraños que hablan sin sentido sobre un virus.

A medida que la música avanza, la paranoia del protagonista escala, expresando un profundo deseo de curación y un anhelo desesperado por regresar a la normalidad. La repetición constante de la frase «eso no es más que paranoia» refleja su lucha interna por discernir entre la realidad y la ficción, sumergiendo al oyente en el tormento que causa esta condición.

Un Sonido que Fusiona Culturas

El álbum «Ba-Clave» es una muestra del talento de FiloSofía para fusionar sonidos tradicionales croatas con ritmos latinos, creando una propuesta fresca y original. El título mismo es un juego de palabras que combina «Balkan» y «clave», simbolizando la unión de dos mundos musicales.

Declaraciones de los Artistas

D. Sedak-Benčić, compositor y arreglista de la canción, comenta:

«Con ‘Paranoia’, quisimos explorar los rincones más oscuros de la mente humana. La música nos permite expresar aquello que a veces es difícil decir con palabras, y esperamos que esta canción genere empatía y comprensión hacia quienes enfrentan estas luchas internas.»

Por su parte, Sofía Sherocka, autora de la letra, añade:

«Escribir ‘Paranoia’ fue un proceso catártico. Quise plasmar la delgada línea entre la realidad y las percepciones distorsionadas que puede experimentar una persona. Es una invitación a reflexionar sobre la salud mental y la importancia de buscar ayuda cuando es necesario.»

«Paranoia» no es solo una canción; es un espejo de las luchas internas que muchos enfrentan en silencio. FiloSofía invita a todos a escuchar con el corazón abierto, a empatizar y a recordar que siempre hay esperanza y caminos hacia la sanación.

Contacto de Prensa

Charlie Pérez

info@tumbaomediaproductions.com

