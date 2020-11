La agrupación Sentir Zuliano conquista las radios del país

La agrupación gaitera “Sentir Zuliano” conquista las radios del país con su última producción discográfica Vieja Pero Buena, el autor fue Freddy Bermúdez y toda la producción estuvo dirigida por el maestro Erick Quiroz. Aunque el mundo enfrenta una pandemia Gustavo Cabello director ejecutivo del conjunto decidieron crear un tema alegre para estas fiestas decembrinas para alegrar los hogares venezolanos en medio de tanta preocupación. .

Esta agrupación espera poder compartir para el mes de diciembre, donde tomaran las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus y poder compartir con sus fans ya que extrañan esas parrandas gaiteras que se realizaban años atrás, debido a la pandemia este año algunas modalidades cambiaron.

Sentir Zuliano, busca en estrenar temas todo el año, donde Gustavo presidente de la orquesta aseguro que la gaita no solo se debe escuchar en los últimos meses del año, sino escucharla todo el año ya que forma parte de la tradición nacional venezolana.

En una entrevista realizada Erick Quiroz dijo “Nos sentimos complacidos con el tema Vieja Pero Bueno, aunque estamos preocupado por todo lo que está pasando, tenemos que llevar alegría a los hogares venezolanos y compartir una buena gaita” agrego.

En : Notas de Prensa