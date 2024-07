La agrupación Vettor N’ The Insurrectos devela la portada y tracklist de su nuevo disco

Prensa Cresta Metalica

En la escena del rock venezolano, una de las agrupaciones que ha venido formando una fanaticada leal y que además se ha arriesgado a presentar sus temas propios, ofreciendo aportes al género en el país es Vettor N’ The Insurrectos. Este quinteto caraqueño se prepara para lanzar su primer álbum el próximo mes de agosto, que llevará por título título «For Everyone But Not.« en español “Para Todos, Pero No”. Mientras dan los últimos toques al proceso de producción, acaban de develar la portada y tracklist de esta esperada producción discográfica en sus redes sociales, aprovechando al mismo tiempo de relanzar sus dos primeros temas promocionales “Obstacle” y “Something To Sing”.

Ambos singles promocionales en formato de “lyric video”, se encuentran disponibles en el canal de YouTube de la banda:

Fundada en Caracas, Vettor N’ The Insurrectos está conformada por Johnny González en la batería y coros, Ángel Paredes en los teclados, Eykell Ramírez en el bajo y coros, Giancarlo Vettor en la guitarra y voz líder, y Cesar Barrios en la guitarra. Practican un estilo que ellos han denominado como “Prog N’ Roll”, refiriéndose a la combinación de rock progresivo con rock and roll. “Lo bautizamos así luego de recibir los comentarios de la gente que nos ha visto tocar en vivo. El disco que estamos por lanzar está totalmente bajo esa dirección, el estilo tiene elementos del progresivo, es metal, pero es más comercial y digerible sin caer en ser ‘POP’…aun”, afirmó la banda.

La base de fans que se ha labrado esta agrupación ha sido forma orgánica y gracias a la cantidad de conciertos que han dado en toda Caracas, desde grandes tarimas hasta locales nocturnos, pasando por teatros y espacios culturales. Su público se encuentra a la expectativa del disco que saldrá, primero en formato digital y luego en físico (CD), es por ello que decidieron develar la portada y tracklist a través de su red social Instagram oficial: @vettorband.

Además, para ellos el elemento visual (diseño, fotos, videos, artes) juega un rol determinante, porque se complementa con su música: “Somos feos, pero bien parecidos (risas), como la música que hacemos. El elemento visual hoy en día es básicamente imprescindible para una banda, teniendo en cuenta que se busca complementar con imágenes la música”, destacó Giancarlo Vettor en el tono del humor que también los caracteriza. En este sentido es importante destacar el trabajo del bajista Eykell Ramírez, como diseñador gráfico del grupo.

“Cuando el disco sea lanzado o hay Grammy, o no hicimos nada. Esa es la actitud. Este primer disco es ‘Para todos, pero no’, luego vendrá la segunda parte, el ‘Para todos, pero sí’ (tú sabes, Illusion 1 e Illusion 2 de Guns N’ Roses). Esta banda es Foo Fighters con Opeth en una licuadora, con pizcas de Mastodon, The Altman Brothers, Deep Purple, Ghost y muchas otras. Ahora bien, se dice que tenemos buen gusto…vamos a ver qué pasa cuando salga el álbum”, agregó el cantante y guitarrista.

Tracklist del disco:

1- Intro

2- Between their lines

3- Ghost of I

4- To the devil his due

5- Obstacle

6- La balada del gordo y el profe

7- Obscure

8- Middle Mediterráneo

9- Nuestra canción

10- Our last time

11- Something to sing

12-Doubted shaded

